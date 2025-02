Lindinger: tänane tulemus jäi lasketiiru

"Täna lasime tiirudes halvasti. Nad oskavad hästi lasta, kuid täna läks võistlus keskendumise nahka. Suusarajal olid nad suurepärased, sõitsid sama kiirelt kui maailmameistrid. Kahjuks pole tegemist murdmaasuusatamisega," rääkis koondise peatreener Stefan Lindinger ERR-ile.

"Mõistagi olen tulemuses pettunud. Eriti seetõttu, et kui sa suusatad nii hästi nagu täna, siis oleks võinud kõik lihtsasti kontrolli all olla, aga tänane tulemus jäi lasketiiru," lisas ta.

Ermits kulutas kahe vahetuse peale ära kümme varupadrunit. "Võtsin täna kõik möödalasud ja varupadrunid, mis andis võtta. Esimene tagasiside, mis tuli, võtsin kõik omaks. See tundus loogiline. Aga kui ka teises lamadestiirus märgid alla ei kukkunud, siis mõtlesin, et peaks kõrgemaid jõude paluma. Püstitiirudes läksin liiga palju lootma selle peale, et püstilaskmine kannab, aga täna mitte. Ega väga midagi teha polnudki. Võtsin väikese riski, kuid see ei tasunud ära," sõnas Ermits.

Rene Zahknal tuli appi võtta viis varupadrunit, kuid ta pidi ka korra trahviringi külastama. "Tõsi, ma pole ammu nii palju mööda lasknud. See oli ikka jube, ma ei saanud tuulega hakkama. Teine ja kolmas lask läksid mööda ja siis ma tõstsin pea üles, et mis toimub. Reageerisin ja tegin parandused ning hiljem sain teada, et juba varude ajaks kukkus tuul ära. Seejärel lasin teise suunda mööda. Kahju, et üks katastroofiline tiir mõjutab kogu võistlust nii palju," selgitas Zahkna.

"Ma pole veel päriselt tagasi tulnud. See kõik, mis rajal ja tiirus oli, jääb tänasesse võistlusesse. Täna oli üllatavalt aeglased olud, kuigi rajaprofiil on tegelikult hästi kiire. Arvan, et suusaga oli üle keskmise ja õnnestus. Varemgi on nii olnud, et üks päeva tuleb hea sõit ja teine päev kehv otsa. Loodame, et samasugust tiiru teatesõidus ei tule."

Maailmameistrivõistlused jätkuvad pärast puhkepäeva laupäeval meeste ja naiste teatesõitudega.