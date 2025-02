Tobreluts: sellised ootused olime juba maha matnud!

Tomingas läbis teisipäeval kolm esimest lasketiiru puhaste paberitega ja tegi ühe möödalasu viimases püstitiirus. Lõpuks andis see talle seitsmenda koha, kulla võitnud prantslannale Julia Simonile kaotas ta 1.44,8.

"Sellised ootused olime juba nädal või rohkem tagasi maha matnud," tõdes koondise treener Indrek Tobreluts ERR-iga rääkides. "Sisimas ikka loodad, et ta võtab selle kuskilt välja, aga isegi tänane hommik oli selline, et keskmine pulss keskmisest kõrgem; kõik justkui jälle halvasti. Iseenesest on see ka loogiline, kohe pärast haigust nii intensiivselt alustada, selles pole midagi kummalist. Tiirus hakkab mul ikka süda puperdama, ma enam püstitiire pikksilmast vaadata ei julge."

Susan Külm tegi kahe avatiiru peale kokku kolm möödalasku, võistluse teises pooles tulid maha kõik märgid. Kaotust võitjale kogunes 5.24,9.

"Ta tundis, et päris see ei ole, aga samas: 3.20 [kaotust võitjale] rajal ei ole ka selline sõit, et täiesti kotis oleks. Lihtsalt see üks püstitiir, kaks on natuke palju seal lasta. Susanil on siin keskmäestikus raskem, on ka varasemalt olnud, kuigi sprindis näitas, et sisu on. Ma arvan, et ta on natuke väsinud," sõnas Tobreluts.

Laupäeval ootab Tomingast ees naiste teatesõit, pühapäeval lõppeb MM ühisstardist sõitudega. "Nüüd on need päevad, kus saab natuke Tuulile puhkust anda ja võtame kergelt. Ikka harjutame, aga intensiivsus täiesti maas. Enne teadet lühikesed kiired lõigud," kommenteeris treener.