Treenerid: kuni viimase hetkeni väga suurelt unistada ei julgenud

"Kuni viimase lasketiiruni ei julgenud midagi mõelda. Näha oli, et neljanda kohaga oli päris suur varu juba, aga piisab võtta kolm varupadrunit ja käia trahviringil ja on see minut läinud. Kuni viimase hetkeni väga suurelt unistada ei julgenud," ütles Indrek Tobreluts pärast teateneliku finišit.

Laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger ütles, et uskuda sai pärast ankrunaise Johanna Talihärma esimest lasketiiru. "Head närvid, püstitiirus ei olnud kerge lasta. Tuult oli palju," sõnas peatreener.

Tobrelutsu treenitavad Tuuli Tomingas ja Susan Külm alustasid MM-i stabiilselt ning Tomingas ütles veel eelmisel nädalal, et mõtles hooaja lõpetamise peale. "Tüdrukud tihti reageerivad ka üle. Kui asjadele rahulikult otsa vaadata, siis see ei olnud nii hull, kui tüdrukud ise seda nägid. Täpselt sellepärast me lõpuks siin olemegi ja tunneme selliste hetkede üle eriti rõõmu," ütles Tobreluts.

"Tüdrukute eesmärgid ongi suured. Eks see käib üles-alla, täna on see päev, kus rõõmu tunda. Eks neid päevi, kus pisaraid tuleb, on ka ees. Sport on selline, praegu naudime seda, homme on juba uus päev ja uued võimalused ja uued väljakutsed," lisas treener.

Stefan Lindinger võttis peatreenerina üle mais ning pidi kõigepealt omajagu tööd tegema suhete parandamisega. "Ameerika mäed, kindlasti. Aga kui tead, mida tahad - koos Indreku, Karel Viigipuu ja ülejäänud meeskonnaga - oleme koostööd ehitanud. See vajab veel tööd, aga luban, et saame veel paremaks. See tulemus näitab, milleks me võimelised oleme," sõnas peatreener.

Tähistamiseks samas veel liialt aega pole, sest pühapäeval ootavad ees ühisstardid, kus asuvad starti nii Ermits kui Tomingas. Lindinger ütles, et Ermits on selleks kindlasti valmis. "Ta on vormis ja on inimesena ühisstardiks suurepärane. Ta on väga hea, kui asi on naine naise vastu. Tuuli samamoodi. Meil on lootust, et nad suudavad homme midagi korda saata ja meid taaskord üllatada," ütles Lindinger.