Avavahetust sõitnud Ermits: ma ei ole laskmist klappima saanud

Lenzerheides laskmisega hädas olnud Regina Ermits käis võistluse esimese tiiru järel trahviringil ja see tähendas Eestile kiiret ajakaotust. "Kui jälitussõit välja arvata, ei ole ma laskmist klappima saanud," tõdes Ermits finiši järel. "See on läinud veereva lumepallina, võistlusoludes on seda raske tagasi tuua. Iseenesest tean, mida tegema pean, aga ma ei tee seda. Kui juba lased mööda, tekib endal ka ärevus ja eks ta lihtsalt nii läheb. Lihtsalt kehv seis."

Tuuli Tomingas pidi kahe lasketiiru peale võtma kolm varupadrunit ja oma vahetuses näitas eestlanna 12. sõiduaega. "Keskpärane. Esimesel ringil võis olla aeglane tempo küll, ma ei saanud täpselt aru, kuidas siin rajal äärmiselt pehmetes oludes sõitma peaks. Ma ei osanud arvata, kuidas mu keha reageerib," kommenteeris Tomingas.

Susan Külm sai hakkama eestlannade ainsa puhta tiiruga, kui ei teinud oma püstitiirus ühtegi möödalasku. "See oli hullem kui esimene võistlus siin - väga pehme ja raske. Öösel ei külmeta, päeval on selline päike peal... ei ole päris talisport. Tiirus oli mingi tuul, mul õnnestus küll tuulevaiksega peale saada ja teadsin, kuidas käituda, aga pärast teist möödalasku tegin igaks juhuks paranduse juurde. Õnneks pääsesin ilma trahviringita," kommenteeris Külm lamadestiiru, kus ta võttis kaks varupadrunit.

Ankrunaisena Eesti kümnendal kohal finišisse toonud Johanna Talihärm tegi enda sõnul MM-i parima sõidu. "Ma sõitsin alguses suhteliselt hästi, viimasel ringil maksin vähe lõivu. Lasketiirudes lasin kiiresti ja võtsin riske. See ei olnud puhas sooritus, aga arvan, et tasus ära," tõdes Talihärm. "Tänane oli kindlasti minu MM-i parim võistlus, eks see [MM] algas erinevate väljakutsetega, aga suutsin teha kõigest hoolimata individuaaldistantsidel keskpärased esitused."

Eesti (1+12) kaotas kindla kuldmedali teeninud Prantsusmaa kvartetile lõpuks 3.37, 22 startinud naiskonnast jõudis finišisse 16.