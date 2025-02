Naiste jalgpallikoondis valmistub Rahvuste liiga hooajaks

Naiste jalgpallikoondis on pühapäevast saadik laagerdanud Türgis, valmistudes järgmisel nädalal peetavaks esimeseks rahvuste liiga kohtumiseks Iisraeliga.

"Vaatame seda laagrit kui kahes osas ettevalmistust," ütles peatreener Aleksandra Ševoldajeva. "Üks osa on selline, kus saame natuke rohkem keskenduda oma mõtetele ja mängule ja teises osas saame keskenduda rohkem sellele, mis meid Iisraeli vastu ees ootab."

Neljapäeval ootab ees maavõistlus Puerto Rico koondisega, milles juhendaja tahab eelkõige oma põhimõtteid katsetata ja olukorda kontrollida. Lisaks loodab ta mängust head tagasisidet saada, et olla võimalikult hästi valmis Rahvuste liiga mänguks Iisraeliga.

Kõigi aegade esimene Rahvuste liiga hooaeg saab naiste koondise jaoks alguse tavatult vara, juba veebruarikuus.

"Oleme täpselt nii heas seisus, kui täna võimalik on. Kõigi jaoks on veebruari mängud uus süsteem," rääkis Ševoldajeva. "Oleme kindlasti paremas seisus, kui liigahooaeg on alanud ja mängijad on saanud häid mänge rohkem klubide juures. Aga täna keskendume sellele, mis meie maksimum tänases seisus on, mitte, mis see võiks olla. Teeme sellest lähtuvalt ka tööd."

Rahvuste liiga mäng Iisraeliga leiab aset järgmisel teisipäeval neutraalsel väljakul Ungaris.