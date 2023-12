Laskesuusa MM-i peakorraldaja: Lenzerheide lugu on väga eriline

Mäletan, et kui ma olin veel väike poiss. Nii umbes 10-11 ja vaatasin Otepää suusa MK-sid. Ma ei tundnud selle inimese nägu, aga ma teadsin, et seal on väga oluline inimene, kelle nimi on Jürg Capol. Jürg, sul on Eestiga seoses nii palju mälestusi ja kogemusi.

Jah, kohe kindlasti mul neid on. Alustasin Rahvusvahelises Suusaliidus võistluste direktorina 2003. aastal. Üks minu esimesi suveinspektsioone oli Eestis. See oli Suverulli võistlus.

Mul on Eestis väga hea sõber, kelleks on Tiit Pekk. Oleme endiselt kontaktis, kuigi ehk vähem kui varem. Käisin tol ajal kõigil MK-etappidel ja olin aastas vähemalt kaks korda Eestis. Kohtusin seal paljude spordisõprade ja aktiivsete inimestega, kellega suuri üritusi korraldada. Mul on Eestist palju positiivseid mälestusi.

See on väga ajalooline nädalalõpp ka sellele areenile. See on Michael Hartwegi ja tema pere poolt ehitatud. Nüüd haldab seda Šveitsi suusaliit. See on väga ajalooline nädalavahetus kogu Šveitsi suusatamisele.

Täpselt nii. Kohtasin Michael Hartwegi 10-11 aastat tagasi. Ta rääkis mulle oma visioonist ja siin polnud veel staadionit.

Kui ma olin veel väike poiss, siis mäletan, kuidas suusarajad sellest paigast möödusid. Ütlesin, et see mees on hull, aga heas mõttes. Tal on visioon ja ta tahab selle ära teha.

Ta ütles mulle 10-11 aastat tagasi, et ta tahab siia saada laskesuusatamise MK-etappi. Ütlesin talle, et sa oled mu hea sõber ja ma usun, mida sa räägid, aga see on pikk tee. 11 aastat hiljem on meil siin MK-etapp.

Kohtusin Michaeliga eile. See oli tema idee ja ma ütlesin talle, et ta oli üks peamistest eestvedajatest. Ta ei jätnud tööd pooleli ja see on fantastiline lugu.

Ma arvan, et meil on väga emotsionaalne hetk ka 2025. aastal, sest pärast teid on järgmise MM-i korraldaja Otepää. Tõenäoliselt antakse siin Otepääle üle teatepulk.

Jah, me anname siin lipu üle. Eestil on isegi rohkem kogemust kui meil. Lenzerheide lugu on väga eriline. Me saime enne MM-i kui MK-etapi.

Tavaliselt peab korraldama mitu korda MK-etappi ja siis võib öelda, et tahame korraldada MM-i. Kui Šveits valiti, siis oli kaalukeelel, kas Valgevene või Šveits. Kuigi me ei olnud teinud kõrgetasemelisi võistlusi, andis IBU MM-i korraldusõiguse meile.

Nüüd me peame ka mõistagi tõestama, et me saame sellega hakkama.

Jürg, ma soovin sulle kõike head selleks nädalavahetuseks ja järgmiseks aastaks. Ma usun, et me saame suurepärase MM-i ja loodetavasti koos päikesega.

Loodan sama ja me näeme päikest nädalavahetusel.