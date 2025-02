Lindinger: tulevik on helge!

Eesti laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger ütles ERR-ile, et 19-aastase Jakob Kulbini sõit Šveitsis Lenzerheides toimunud MM-il annab tulevikuks palju lootust.

MM-i noorim võistleja Kulbin tegi 20 km tavadistantsil tõeliselt vinge sõidu ning pälvis 32. koha. "Tulevik on helge!" ütles peatreener Lindinger. "Väga-väga hea sõit tema poolt. Ta on nii noor, nii tugev. Selline koht MM-il on imeline."

Noor eestlane läbis esimesed kaks lasketiiru veatult, aga jättis kolmandas tiirus kaks märki püsti. Ta lõpetas seejärel kindlalt, aga möödalasud langetasid ta kindlasti mõne koha võrra. "Päris muinasjutt ei olnud, laskmisega ikkagi midagi juhtus," ütles Lindinger. "Tiirus hüppab tuul vasakult paremale. Peame kannatlikud olema."

Rene Zahkna on terve MM-i vältel heidelnud kehva tervisega, aga suutis tavadistantsil 46. koha välja teenida (1+1+0+1; +6.29,2). Kristo Siimeri võistlus päädis 76. kohaga (2+1+1+1; +9.03,5).

"Kristol olid vahest kõrged ootused, eelmisel aastal tegi ta hea sõidu (Siimer pälvis Nove Mestos 14. koha - toim). Sama laskmisega oleks ta ka umbes samal kohal olnud. Ta võis olla liiga närvis, laskmine ei läinud hästi," ütles Lindinger. "Renega on nii ja naa. Ta ei olnud 100 protsendi juures, oleme lihtsalt õnnelikud, et ta rajal on."

Individuaaldistantsid on nüüdseks Lenzerheides peetud, MM jätkub neljapäeval paarissegateatesõiduga. Lindinger ütles, et Eestit esindavad Regina Ermits ja Zahkna. "Oleme sellel alal alati head olnud. Regina on heas suusavormis, seda nägime jälitussõidus. Võistleme sama koosseisuga, millega ikka," ütles treener.