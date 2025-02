Korvpallinaiskonna raudvara: Hispaanias võid üks päev võita ja teine päev kaotada

Audentese Spordigümnaasiumist sirgunud Bratka on aastate jooksul pallinud Inglismaa ja Saksamaa kõrgliigades, samuti ka Prantsusmaa esiliigas ja Itaalia teises liigas, kuid läinud sügisel liitus ta Hispaania tugevuselt teise liigasse kuuluva Zamoraga.

Eestlanna koduklubi on hetkel 16 tiimi konkurentsis kolmandal kohal, olles kogunud 14 võitu ja viis kaotust.

"Tase on selline, et vahet pole kellega sa mängid – üks päev võid võita ja teine päev kaotada. Meil endal on võistkond selline, et kaks mängijat on minust vanemad ja ülejäänud on nooremad," märkis Bratka.

"Meie mäng peab olema kiire ja tark, et meil treener [portugallane Ricardo Vansconcelos - ERR] nõuab just seda tarka mängu, et me lihtsalt ei jookseks ringi nagu peata kanad."

Bratka on visanud keskmiselt 18,7 mänguminutiga 5,9 punkti, hankinud 3,7 lauapalli ja teinud 0,5 vaheltlõiget. Zamora tänavuse hooaja eesmärgiks on tõusta meistriliigasse.

"Seal on veel niimoodi, et kui põhiturniiri esimesena lõpetad, siis saad mängudeta ehk play-off´ita otse meistriliigasse. Põhiturniiri teine kuni üheksas mängivad siis play-off mänge. Eesmärk on lõpetada põhiturniir võimalikult kõrge kohaga."

Sel nädalavahetusel läheb Zamora vastamisi Paternaga, kes on võitnud üheksa ja kaotanud kaheksa kohtumist. Jaanuari lõpus peetud omavahelises mängus jäi peale Zamora numbritega 77:71.