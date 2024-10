Neymar naasis pika vigastuspausi järel väljakule

Eelmise aasta oktoobris Brasiilia koondist esindades põlve ristatisideme rebestanud Neymar jooksis esmaspäeval väljakule Aasia Meistrite liigas, kus tema koduklubi Al Hilal (Saudi Araabia) sai väravaterohkes mängus 5:4 jagu Al Ainist (Araabia Ühendemiraadid).

Võitjate poolel sai kübaratrikiga hakkama Salem Al-Dawsari, ühe tabamuse lisasid Sergej Milinkovic-Savic ja Renan Lodi.

Brasiillasest ääreründaja sekkus mängu 77. minutil, kui Al Hilal oli 5:3 juhtimas. Neymar suutis kohe ohtliku momendi luua, kui kombineeris Aleksandar Mitroviciga ja pääses seejärel löögile, suunates palli napilt postist mööda.

Neymar liitus Al Hilaliga eelmise aasta suvel 90 miljoni euro eest, kuid ta jõudis uue leivaisa eest kaasa teha vaid viies kohtumises, enne kui ta sai koondisemängus ränga põlvevigastuse.

Al Hilal on Meistrite liiga alagrupifaasis lääne regioonis üheksa punktiga esikohal, olles võitnud kõik kolm seni peetud kohtumist.

