USA olümpialinn peab olema igaks juhuks valmis Milanot aitama

Kuigi korraldajad on Milano ja Cortina d'Ampezzo taliolümpia bobi- ja kelgusõiduraja valmimise osas optimistlikud, siis vastavalt reeglitele on nimetatud varuvariandiks Ameerika Ühendriikides asuv Lake Placidi rajatis.

Kui peaks käivituma halvim stsenaarium, siis see tähendab seda, et 2026. aasta taliolümpiamängude bobisõidu, kelgutamise ja skeletonivõistlused peetakse hoopis erineval kontinendil kui ülejäänud olümpia.

Milano ja Cortina d'Ampezzo mängude korraldajad asusid vastavat taristut rajama alles eelmise aasta veebruaris, mis pani rahvusvahelise olümpiakomitee muretsema. ROK-i väitel polnud kunagi varem sellist olümpiarajatist nii lühikese ajaga valmis ehitatud.

Detsembris kinnitas aga ehitustööde eest vastutav ettevõte Simico, et projekt on kahe kolmandiku ulatuses valmis ja rada saab märtsis ajutise kasutusloa. Korraldajate sõnul saab olümpiaks kõik korda, kuid ROK-i seatud reeglite järgi on nimetatud ka varukoht.

"Lake Placid on meie ametlik varuplaan, aga see käivitub vaid juhul, kui Cortina ei ole valmis," teatasid tulevase taliolümpia läbiviijad. "Praeguse edenemise kohaselt sellist olukorda ei teki."

1932. ja 1980. aastal olümpiamängude võõrustanud Lake Placidi eelistati tunduvalt lähemal asuvatele kohtadele, kus saaks teoreetiliselt samuti võistlusi läbi viia. Näiteks St. Moritzile (Šveits) või Innsbruckile (Austria).