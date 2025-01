OM-ile pürgivad triatleedid Rasva ja Kapten: unistada tuleb suurelt

Viimased neli-viis aastat on 19-aastane Gregor Rasva ja veel 18-aastane Liis Kapten harjutanud treeninggrupis, mida juhendab endine ala tipp ja ise kahel suveolümpial võistelnud Marko Albert. Omavanuste seas kuuluvad mõlemad noored maailma ja Euroopa paremikku. Lõppenud aastal saavutas Rasva juunioride MM-il üheksanda koha, Kapten oli juunioride EM-il 14.

"Potentsiaali on piisavalt, et mõelda sellele, et kvalifitseeruda Los Angelese olümpiale," rääkis ERR-ile Albert. "Kvalifikatsioon algab alles kahe aasta pärast. Neil on esimese hooga vaja kohaneda täiskasvanute võistlustel. See töö, mis nad on teinud iseendaga, on piisav selleks, et nad selle järgmise sammu saaksid astuda."

Mõlemad noored triatleedid unistavad suurelt ja suhtuvad sporti kirega. Rasva sai triatlonipisiku külge, kui vaatas kahe venna Brownlee võistlust olümpiavõidu nimel 2016. aastal Rios. "Mäletan nii hästi, kuidas isaga koos vaatasin seda võistlust ja siis tekkiski tahe, et see oleks justkui minu ala. Ujumine ei olnud nii suur kirg mul. Kohe pärast seda võistlust ostis isa mulle ratta, hakkasin triatloni tegema ja koheselt armusin sellesse spordialasse," rääkis Rasva. "Sealt tulebki minu tahe võidelda kunagi olümpiamedalite nimel. Selleks on ikka päris palju tööd vaja teha, aga unistada tuleb suurelt."

"Minu kõige suurem unistus, nagu paljudel sportlastel, on olümpiavõit. Näen, et see on väga võimalik, sest kui mitmeid aastaid näed teisi sportlasi seda tegemas, siis hakkad mõtlema, et miks mitte mina. Ma olen valmis panustama ja tunnen, et see on võimalik," tõdes Kapten.

Et kahe noore triatleedi sportlikku potentsiaali täiel määral avada, on Ain-Alar Juhansoni eestvedamisel sündinud plaan, millega Rasva ja Kapten liituvad sügisest Inglismaal Loughborough ülikooli juures tegutseva tunnustatud juhendaja Adam Elliotti treeninggrupiga, kust kasvasid välja ka Pariisi olümpiavõitjad triatlonis Alex Ye ja Cassandra Beauregard. Rasva ja Kapten alustavad sealses ülikoolis ka õpinguid.

"Olles sellises keskkonnas nii tugevate sportlastega, siis nad kindlasti tooksid ka meis potentsiaali rohkem välja. Samuti annab see meile ka väga head haridusvõimalused," kinnitas Rasva. "On nii mõnedki näited, et kui kui treenid nendega, kes on ise tipus, siis muutud ise professionaalsemaks ja see grupp tõstab ka sinu taset. Loodame, et suudame grupile ka ise anda palju," lisas Kapten.

"Igaüks peab oma marssalikepikest põues kandma," tõdes Albert. "Samas ma arvan, et on vaja mõistusega võtta ja seada endale väiksemad eesmärgid, mis on saavutatavad igapäevaselt. Kui neid väikseid eesmärke iga päev saavutada, siis ei ole ükski unistus liiga suur või liiga kauge. Aga sellel rajal püsida, vot see on see raskus."

Rasva ja Kapten sõidavad ülikooliga tutvuma veebruaris pärast treeninglaagrit Kanaaridel. Triatleetide olümpiaprojekt vajab iga-aastaselt rahastust summas 160 000 eurot ja kõik toetajad on oodatud.