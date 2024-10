Gregor Rasva sai triatloni juunioride MM-il üheksanda koha

Meesjuunioride seas krooniti maailmameistriks prantslane Nils Serre Gehri ajaga 55 minutit ja kümme sekundit. Sekundiga kaotas talle ameeriklane Reese Vannerson ja 11 sekundiga kaasmaalane Achille Besson. Rasva jäi võitjale alla 48 sekundiga, mis andis üheksanda tulemuse.

"Olen siiralt uhke oma saavutuse üle juunioride MM-il. Hooaja kõige olulisemal võistlusel suutsin igal alal näidata oma kõrgeimat taset," ütles Rasva. "Tunnen suurt tänulikkust selle üle, et suutsin end keerulistes ja ebakindlates oludes mobiliseerida ja endast maksimumi anda. Kaitseväe piirangute tõttu jõudis mulle võistlusluba alles esmaspäeva õhtul, mis lisas kogu kogemusele erilise kaalu ja väärtuse. Arvestades hooaja keerulist algust, tunnen sügavat rahulolu, et suutsin teise poole nii edukalt ja sihikindlalt lõpule viia. See oli minu viimane juunioride võistlus ning nüüd ootavad ees veelgi suuremad ja tähendusrikkamad väljakutsed."

Naisjuunioride konkurentsis võidutses prantslanna Ambre Grasset ajaga 1:01.13. Hõbeda teenis ungarlanna Fanni Szalai (+0.01) ja pronksi prantslanna Lea Houart (+0.18). Liis Kapten kukkus rattaraja esimesel ringil ning edasi võistelda ei saanud, kuna ratas läks katki. "Õnneks endal jäid luud terveks. On lihtsalt palju pindmisi vigastusi ja muljuda saanud roided," rääkis Kapten. Eestlastega koos treeniv lätlanna Beate Jansone sai 15. koha ajaga 1:03.20.

Kuni 23-aastaste naiste hulgas pälvis MM-kulla ungarlanna Karolina Helga Horvath (1:57.13), jättes selja taha Slovakkia ja Portugali triatleedid Zuzana Michalickova (+0.04) ja Maria Tome (+0.06). Grete Maria Savitsch tulemust kirja ei saanud. "Jäin nädal enne MM-i raskelt haigeks. Mind tabas viirusnakkus, mis tõi kaasa tugeva köha ja nohu. Nädal aega nägin enda ravimisega vaeva. Kahjuks ei õnnestunud mul tähtsaimaks võistluseks taastuda. Haigus tegi oma töö," tõdes Savitsch. "Esimesest ujumistõmbest alates oli kehas meeletu raskus ja puudus jõud edasi liikumiseks. Otsustasin võistluse katkestada, sest pean enda tervist tähtsamaks. Nüüd on õnneks hooaeg läbi ja ma saan piisavalt aega pühendada enda ravimiseks ja taastumiseks."

Kuni 23-aastaste meeste klassis võidutses hispaanlane David Cantero Del Campo (1:45.12). Hõbemedali sai kaela kreeklane Panagiotis Bitados (+0.24) ja pronksmedali ungarlane Gergely Kiss (+0.59).