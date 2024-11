Aasta parimateks triatleetideks valiti taaskord Kivioja ja Räppo

Kivioja spetsialiseerus tänavu pikematele distantsidele ning osales ainsa eestlasena pikamaa triatloni MM-sarjas T100 Triathlon World Tour. Singapuri etapil pälvis Kivioja üheksanda ja Miami etapil kümnenda koha. Finaaletapp peetakse 16.-17. novembril Dubais. Ironman 70.3 Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas sai Kivioja kaheksanda koha.

Räppo pälvis teise koha Soomes peetud Challenge Turku võistlusel ning kuuenda koha Aafrika karikasarja etapil Sharm El Sheikhis. Ironman 70.3 EM-il Tallinnas lõpetas Räppo 16. positsioonil.

Aasta noortriatleedi auhinna pälvis Liis Kapten, kes teenis Euroopa meistrivõistlustel 14. koha. Euroopa juunioride edetabelis lõpetas eestlanna hooaja kõrgel teisel positsioonil. Ühtlasi omistati Kaptenile Eesti Triatloni fondi stipendium.

Aasta harrastaja tiitli sai Timmo Jeret, kes võitis Hawaiil peetud Ironmani maailmameistrivõistlustel üldarvestuses esimese koha, püstitades seejuures eestlaste kiireima aja antud rajal. Lisaks pälvis Jeret tänavu esikoha Ironman Lõuna-Aafrikal, Ironman 70.3 Lahtil ja Ironman 70.3 Bangsaenil.

Aasta treeneri auhinnaga pärjati kolmandat aastat järjest Marko Albert, kes on ühtlasi Kapteni ja Jereti treener. Aasta kohtunik on Kati Raudsepp. Auhinnaga tunnustati veel Laura-Liis Juursalu, kes käis esimese eestlasena triatloni paralümpial. Aktiivseim noorteklubi on 21CC Triatloniklubi, kes läks koju Uno Loobi nimelise rändkarikaga.

Eesti Triatloni hooaja pidulikul lõpetamisel autasustati samuti Alexela Eesti Triatloni karikasarja ja noortesarja "Uju ja jookse" parimaid.