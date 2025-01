Spordikoolituse ja -teabe sihtasutuse uueks juhatuse liikmeks valiti Jarko Koort

"Sihtasutus täidab Eesti spordis mitmeid tähtsaid ülesandeid – spordiregister ja selle andmestikule ehitatud teenused, sealhulgas treenerite tööjõukulude toetuse administreerimine ning treenerite kutsesüsteemi ja tasemekoolituse koordineerimine, kui nimetada kõige olulisemad. Valdkondlik ekspertiis ja senine töökogemus annavad kindluse, et sihtasutus on Jarko Koorti näol saanud tugeva juhi, kes kõikides olulistes suundades suudab vajalikke arendustegevusi ellu viia," rääkis sihtasutuse nõukogu esimees ja kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Koort on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala ning omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni erialal. Ta on töötanud nii füsioterapeudi kui ka treenerina ning tegutsenud kümmekond aastat ettevõtluses. Avaliku sektori töötamise kogemus on Koortil alates 2018. aastast, mil ta alustas tööd sotsiaalkindlustusametis; viimased viis aastat on ta töötanud kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunikuna.

"Usun, et minu mitmekülgne kogemus spordivaldkonnas loob head eeldused jätkata sihtasutuse senist tulemuslikku tööd. Minu eesmärk on aidata sihtasutusel areneda kompetentsikeskusena, mis on riigile usaldusväärne partner jätkusuutliku spordipoliitika kujundamisel, pakkudes asjakohaseid andmeid ja täites efektiivselt asutajate ootusi. Samuti pean oluliseks treenerite kutse- ja koolitussüsteemi arendamist, et tagada neile parimad teadmised ja oskused noortega töötamiseks ning nende arengu toetamiseks," ütles Koort.

"Näeme, et kogu spordisektori ühtsem tegutsemine on Eesti spordi üks suurimaid võimalusi. Seega on Eesti Olümpiakomitee ja temaga seotud sihtasutuste koostoimimine väga oluline. Jarko tunneb spordivaldkonda väga hästi nii riigi-kui treeneritöö aspektist ning temas on nooruslikku entusiasmi ja suurt töötahet," ütles Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver. "Eesti spordi võtmeküsimus saab järgnevatel aastatel olema treeneritöö suurem väärtustamine ja treenerikoolituse jätkuv areng," lisas ta.

Sihtasutust alates 2013. aastast juhtinud Toomas Tõnise lõpetab ligi 45 aasta pikkuse spordijuhi töö lepingu lõppedes märtsis. Enamike taasiseseisvunud Eesti spordi kandvate reformide arhitektiks olnud Tõnise panus Eesti spordi kui sihtasutuse arengusse on olnud hindamatu.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine. Sihtasutus on asutatud haridus-ja teadusministeeriumi kaudu Eesti Olümpiakomitee poolt. Alates 2021. aastast teostab riigipoolseid asutajaõigusi kultuuriministeerium.