Tammik: koondise eest on alati suur au värav lüüa, auhind on lisavõit

"Koondise eest on alati väga suur au värav lüüa. Kui saada veel kõige ilusama värava auhind, on see lisavõit," rääkis Tammik.

FC Flora ründaja teenis ajaloo viienda ning enda teise järjestikuse Annika Luksemburgi võrku saadetud akrobaatilise löögiga. 38 hääletajast valis selle parimaks lausa 37.

"See on väga hästi tabatud löök! Pean tunnistama, et ei mäleta sellest hetkest väga midagi. Sellised väravad kipuvad vahepeal mängu ajal ununema. See olukord tuleb instinktist," tõdes Tammik.

Eesti naiste jalgpallikoondis võitis lõppenud aastal neli mängu, kuid pidi valikmängudes leppima kahe viigi ja kahe kaotusega. "Meil oli pooleldi edukas aasta. Kindlasti oleks tahtnud ka Rahvuste liiga alagrupist edasi, aga see ei õnnestunud. Saame rahule jääda Balti turniiri võiduga, selle eesmärgi saime täidetud," sõnas Tammik.

"Koondise mõttes algavad kohe tähtsad mängud, tuleb teha vigade parandus eelmisest aastast. Flora naiskonnaga tahame võita kõik, mida võita annab ning ka Meistrite liigas mängime tulemuse peale," rääkis Tammik uue aasta eesmärkidest.