Aasta ilusaimad väravad lõid Shein ja Tammik

Eesti meeste koondis lõi aasta jooksul 11 väravat. Sheinile tõi Hõbepalli karjääri esimene koondisevärav, mille ta lõi oktoobrikuus Tallinnas Aserbaidžaanile, kui vormistas Eesti koondisele 3:1 võidu. 38 Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi hääletajast seadis selle tabamuse esikohale 16.

Põneva kurioosumina teenisid Eesti – Aserbaidžaani väravad kolmikvõidu, kuna teiseks tuli 10 esikohta pälvinud Vlasiy Sinyavskiy tabamus ning pronksile 12 esikohta haaranud Ioan Yakovlevi soolovärav.

Neljandaks tuli Mark Anders Lepik, kes tegi skoori Balti turniiri finaalis Leedu vastu. Viies oli aasta esimeses matšis Rootsi vastu võrku sahistanud Kevor Palumets. Seejuures on kõik viis esimest meest löönudki koondisekarjääri jooksul vaid ühe värava.

Vaata kõiki esikolmikusse jõudnud väravaid:

Annikat annab EJAK välja alates 2020. aastast, seekordne Annika oli seega ajaloo viies. Kokku lõi naiste koondis 2024. aastal 12 väravat ning ülekaalukalt valiti ilusaimaks Lisette Tammiku akrobaatiline löök Luksemburgi võrku. 38 hääletajast valis selle parimaks lausa 37.

Teisele kohale tuli ühe esikoha pälvinud Annegret Kala kauglöök Hongkongi vastu ning kolmandaks äsja karjääri lõpetanud Kairi Himaneni tabamus Albaaniale.

Hõbepalli ja Annika auhinnad valmistas klaasikunstnik Eeva Käsper, kes on seda tööd teinud alates 2005. aastast. Varasemal kümnel korral oli Hõbepalli autoriks keraamik Kadri Jäätma.

Lisette Tammik. Autor/allikas: Brit Maria Tael/EJL

2024. aasta Hõbepalli tulemused:

1. Rocco Robert Shein vs Aserbaidžaan 159 p (16 esikohta)

2. Vlasi Sinjavski vs Aserbaidžaan 131 p (10 esikohta)

3. Ioan Yakovlev vs Aserbaidžaan 125 p (12 esikohta)

4. Mark Anders Lepik vs Leedu 45 p

5. Kevor Palumets vs Rootsi 34 p

6. Alex Matthias Tamm vs Fääri saared 21 p

7. Alex Matthias Tamm vs Soome 20 p

8. Martin Vetkal vs Poola 14 p

9. Daniil Kuraksin vs Fääri saared 9 p

10. Henri Anier vs Fääri saared 8 p

11. Edgar Tur vs Fääri saared 4 p

2024. aasta Annika tulemused:

1. Lisette Tammik vs Luksemburg 189p (37 esikohta)

2. Annegret Kala vs Hongkong 107 p (1 esikoht)

3. Kairi Himanen vs Albaania 102 p

4. Kristina Teern vs Kosovo 66 p

5. Katriin Saulus vs Läti 37p

6. Anette Salei vs Leedu 32 p

7. Vlada Kubassova vs India 15 p

8. Vlada Kubassova vs Kosovo 10 p

9. Lisette Tammik vs India 9 p

10. Anette Salei vs India 2 p

11. Kristina Teern vs Luksemburg 1 p