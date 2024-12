Ilves: tulemused on võib-olla isegi natuke mustemad kui seis ise

Ramsaus reedel hooaja esimese pjedestaalikoha saanud Ilves on tänavu seitsmest võistlusest neljal lõpetanud esikümnes. Omajagu on olnud ka ebaõnne, kui esimesel etapil Rukal vigastas ta kätt.

"Väga kahetised emotsioonid on. Ruka oli täielik katastroof hüppemäel, lisaks vigastus. Lillehammeris midagi juba hakkas looma, kuigi ka ei olnud see, mis peaks olema hüppemäel. Suusasõit on pigem toonud rõõmu. Ramsaus tundsin, et jalad hakkasid tühjaks jooksma, ei olnud seda Ruka ja Lillehammeri värskust," muljetas ta intervjuus ERR-ile.

"Tean, et mu hooaja algused pole kunagi kõige säravamad olnud. Tore, et vähemalt üks poodium on. Tulemused on võib-olla isegi natuke mustemad kui see seis ise. Olen eriti just hüppemäel asjadele lähedal, aga ei ole suutnud seda hüpet veel ära teha."

Tänavust hooaega on eriti edukalt alustanud sakslased, kes juba esimesel etapil Rukal kogusid rohkem pjedestaalikohti kui eelmisel hooajal kokku. Ka üldarvestuses järgnevad praegu liider Jarl Magnus Riiberile sakslased Julian Schmid ja Vinzenz Geiger.

"Kui sportlikkus mõtttes võtta, on nagu halb. Ikkagi konkurendid. Teistpidi Saksamaa on suur riik, seal on ka kõige suurem jälgijaskond. Tegelikult on tore, et nad on oma vormi leidnud. See teeb alale ainult head. Nad on hüppemäel midagi leidnud, mis on nad nii palju paremaks kollektiivselt teinud," kommenteeris Ilves.

"Ma ei saa öelda, et meie oleks nagu millegagi otseselt alt läinud, aga tuleb siis võib-olla välja, et pole nii head tööd teinud kui nemad. Me teame, mis on probleemid. Üks asi on kindlasti hoovõtukiirus, midagi peame suusamustriga tegema. Oleme töötanud selle nimel, aga pole päris õiget leidnud. Sealt see algab."

"Kui 0,5 km/h oled hüppemäel kiirem, see on selline üks, mõnedel mägedel kaks poomi, mis on nii suur vahe. Väiksed asjad ja see tipp on tihe," lisas eestlane.

Juba veebruari lõpus algavad Trondheimis, mis on Ilvese teiseks koduks, iga kahe aasta tagant toimuvad suusatamise maailmameistrivõistlused. Eelmisel MM-il Planicas sai Ilves neljanda ja kuuenda koha. "Ma pigem arvan, et asjad on hästi. Teame, mida on vaja teha," ütles ta.

"Meil on kindlasti koduväljaku eelis päris suur. Ma tunnen neid mägesid väga hästi. Kui seal hüppemäel jama keeran, siis ei saa mitte midagi süüdistada, et ei kohanenud mäega või midagi. Pigem arvan, et MM-i suunas just on asjad paljulubavad. Või noh, mitte isegi paljulubavad, aga arvan, et ei ole millegipärast palju muretseda."

Järgmisel laupäeval osaleb Ilves kahevõistluse Eesti meistrivõistlustel. "See on siuke tore vaheldus, kodus võistlemine on alati äge ja see on pigem nagu hea trenn. Et hoida natuke keha nii-öelda võistlusvalmis," rõõmustas ta.

"Loomulikult mul paar päeva tulevad nüüd ilmselt rahulikumad ja siis läheb normaalne treenimine edasi ja väiksed võistlused. Selles mõttes arvan, et 4. jaanuaril lendan tagasi Trondheimi ja siis laagrisse juba. Väga pikk see puhkus ei ole, aga üritan iga päeva siin Eestis nautida."

Kahevõistluse MK-sari jätkub 17. jaanuaril Schonachis.