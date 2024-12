Eesti jalgpallikoondislane liitus Hollandi klubiga

"Selja taha on jäänud 100+ mängu Premium liigas, palju mälestusi ja lihtsalt väga äge aeg meeskonnaga. Olen siiralt tänulik, et FC Flora tegi minust mängija ja minusse usuti ka kehvematel hetkedel, vigastustest hoolimata," ütles Soomets Flora pressiteate vahendusel.

"Võlgnen tänu treeneritele ja meeskonnakaaslastele, kellel jagus jõudu minuga vaielda ja koos taga ajada ühiseid eesmärke. Soovin meeskonnale edu uueks hooajaks - olete heades kätes! Minu karjääris avanes taas võimalus tõestada ennast välismaal ning olen väga õnnelik, et saan seda teha FC Den Boschis!" lisas ta.

"Oleme väga õnnelikud, et Markus näeb FC Den Boschi ideaalse järgmise sammuna oma karjääris," sõnas FC Den Boschi tehniline direktor Bernard Schuiteman. "Tema vastu tunti suurt huvi, eriti Skandinaaviast, kuid ta näeb Hollandit kohana, kus edasi areneda. Noorena läks ta Itaaliasse, Sampdoriasse ja tagantjärele mõeldes oli üleminek pisut liiga vara. Nüüd on ta Hollandiks valmis. Markus tegutseb kõige paremini kontrolliva või keskpoolkaitsjana. Tundsime, et meie valik oli neil positsioonidel liiga napp ning see puudujääk sai Markuse tulekuga täidetud. Markus näitas end meie vestlustes ülimalt entusiastliku ja motiveerituna. Ta tahab FC Den Boschis edu saavutada. Meeskonnakaaslase Rauno Sappineni soovitus, kes mängis hooajal 2018/19 FC Den Boschi ridades, aitas teda kindlasti FC Den Boschi valimisel."

"Mul on siiralt hea meel, et peale keerulist aastat õnnestus Markusel teha stabiilne hooaeg ja selle kroonina siirduda FC Den Boschi. Meie koostöö oli edukas: viie aasta jooksul tulime kolm korda Eesti meistriks ja jõudsime 2021. aasta sügisel ajaloolise saavutusena UEFA Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Soovin klubi poolt Markusele edukat uut perioodi jalgpallurikarjääris!" sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.

Tartu FC Santosest võrsunud ning hiljem Itaalias Genova Sampdoria U-19 meeskonna ja Tartu JK Tammeka eest mänginud Soomets liitus FC Floraga 2020. aastal. Hetkeseisuga on tema Premium Liiga kontol 108 mängu ja kuus väravat. Eesti koondist on Soomets seni esindanud 15 ametlikus kohtumises.

1965. aastal asutatud FC Den Bosch paikneb hetkel Hollandi esiliiga ehk Keuken Kampioen Divisie tabelis kaheksandal kohal, kuid on hooaja esimese faasi võitjana kindlustanud pääsu kevadistele sõelmängudele. Eelmisel hooajal sai meeskond 19. koha. Alates 1992. aastast on FC Den Bosch tõusnud neljal korral Hollandi kõrgliigasse, ent sealt kohe välja langenud.