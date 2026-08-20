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Eesti jalgpallikoondislane kolib Norrast Taani esiliigasse

Jalgpall
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta
Jalgpalli Rahvuste liiga: Eesti - Malta Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Markus Soomets vahetas Norra kõrgliiga Taani esiliiga vastu, kui lahkus Kristiansandi Startist ja liitus Koldinguga.

Koldinguga kolmeaastase lepingu sõlminud Soomets rääkis klubi kodulehele, et ootab uut väljakutset põnevusega, vahendab Soccernet.ee.

Kolding sai eelmisel hooajal Taani esiliigas kuuenda koha. Uut hooaega on alustatud kahe viigi ja kahe kaotusega, asudes nelja vooru närel 12 meeskonna konkurentsis üheksandal kohal. Soomets mängis alates 2025. aasta suvest Startis, kelle ridades saavutas mullu Norra esiliigas teise koha ja tõusis kõrgseltskonda. Ta pääses tänavu Norra kõrgliigas väljakule 11 mängus, neist kolm algkoosseisus ja kaheksa vahetusest sekkudes.

Eesti koondist on Soomets esindanud 24 mängus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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