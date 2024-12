Aganits eurosarja kaotusest: kui aus olla, siis ega meil väga variante polnud

Temporündaja Andri Aganits tõdes, et määravaks sai vastaste kvaliteet. "Lõpuks oli vastase hea mäng põhjus, miks meil asjad välja ei tulnud. Jäime selgelt nende surve alla ja kui aus olla, siis ega meil väga variante polnud."

"Ei olnud midagi ületamatut, aga selge on see, et vastane pani meid täna oma serviga tohutu pinge alla. Kui meie proovisime oma kodusaalis servida, siis meie neile mingit ohtu ei kujutanud. Juba esimeses geimis oli vahe suur," lisas Aganits.

Aganitsa arvates jääb Selveril tänavu meeskonnamängust puudu. "Nemad mängivad sellist võrkpalli, mida tahaks, et ise oma võistkond mängiks. Seda suutsime eelmisel aastal rohkem teha – pikad punktid, kannatlikult ootad head olukorda, kus see punkt tuua. Aga tänavu kaotame tihtipeale kiiresti pea ja võtame mõttetuid riske olukordades, kus võib-olla peaks oma võistkonnakaaslasi usaldama ja ühiselt punkti nimel rohkem vaeva nägema."