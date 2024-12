Triatloni olümpiakuld võttis vastu uue väljakutse

26-aastane britt pakkus Pariisi olümpiamängudel ühe võistluste meeldejäävaima hetke. Rattasõidu lõpuks neljandale kohale tõusnud Yee püsis suure osa kümne kilomeetri pikkusest jooksust uus-meremaalase Hayden Wilde'i taga, kuid tegi viimase pooleteise kilomeetriga marulise sprindi, kustutades sellega 12-sekundilise kaotuse ja tulles Wilde'i ees olümpiavõitjaks.

Yee on varemgi jooksus säranud, näiteks krooniti ta 2018. aastal 10 000 meetris Suurbritannia meistriks. Nüüd plaanib ta oma jooksuoskused proovile panna täispikas maratonis ja teeb seda 27. aprillil toimuval Londoni maratonil.

"Londoni maraton on sündmus, mis on andnud mulle tohutult mälestusi. Mäletan, et noore sportlasena võistlesin korduvalt lastemaratonil ja see oli üks põnevamaid võistlusi aastas," ütles Londonis sündinud ja üles kasvanud Yee. "Täispika maratoni läbimine on miski, mida olen alati tahtnud teha ja esimeseks korraks pole paremat kohta kui London."

Londoni maratoni tegevjuht Hugh Brasher tervitas neljakordse olümpiamedalisti otsust. "Alex Yee on üks suurimaid ja mitmekülgsemaid sportlasi, kes meie riigist on tulnud. Tema triumf Pariisi olümpial jääb Briti spordiajaloo üheks kõige põnevamaks hetkeks."

Lisaks tavatriatlonile on Yee olümpiavõitja ka teatetriatlonis (Tokyo 2020), samuti leidub tema auhinnakapis üks olümpiahõbe (Tokyo 2020; tavatriatlon) ja üks olümpiapronks (Pariis 2024; teatetriatlon) ning kolm MM-medalit, millest üks on kuldne.

Londoni maraton toimub nii meeste kui ka naiste seas alates 1981. aastast. Tänavu pääses starti üle 65 000 osaleja ja absoluutarvestuses võidutses keenialane Alexander Mutiso ajaga 2.04,01.