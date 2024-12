Kapten Raadik finaalseeriast: nüüd tuleb võita, mis siin ikka

Poolfinaalseeria avamängus kindla kolm-null võidu teeninud Pärnu tagas finaalikoha juba pärast kaht geimi, aga vormistas seeria teises kohtumises 3:1 (25:19, 25:20, 27:29, 25:17) võidu.

Pärnu kapteni Andrus Raadiku sõnul võit aga lihtsalt ei tulnud. "Pidime olema valvsad kogu aeg, Selver on selline, et kui nad tuhhi üles saavad, õnnestuvad, tulevad järgi. Geimi keskpaigani mängisime võrdne võrdsega, aga sealt suutsime teha paaripunktise vahe ja suutsime lõpuni hoida," ütles ta ERR-ile.

Pärnu mängis viimati Aadu Luukase karikavõistluste finaalis kuus aastat tagasi, viimane võit jääb 2016. aastasse. "Pärnu ei ole siin võitnud midagi, nüüd tuleb võita, mis siin ikka. Lähme võitma, Tartu ka kindlasti, tuleb kõva andmine," ütles kapten Raadik.

Selver x TalTechil on käsil karm periood, kus võidud ei tule kergelt. Nurgaründaja Keith Pupart ütles, et meeskonnal oli poolfinaalis variante küll, aga võite lihtsalt ei tulnud. "Varianti nägin kindlasti, aga ma ei teagi täpselt, millest siis puudu jäi. Ei saanud täna kuidagi, ei tulnud. Proovisime, mis proovisime, aga ei tulnud," sõnas ta mornilt.

"Eks teeme tööd selle nimel, et leiaks mingi stabiilsuse. Praegu meie mäng on selline, et üks päev mängime päris hästi, siis teine päev oleme väga kehvad. Stabiilsusega on suured probleemid," lisas Pupart.

Aadu Luukase karikavõistluste finaalid toimuvad 14. detsembril Tartus. Naiste finaalis lähevad vastamisi TalTech/Macta Beauty ja Rae Spordikool/Viaston.