Avamängu 0:8 kaotanud Eesti oli teises kohtumises sama vastasega võidukas

Kui eelmise kohtumise oli Eesti kaotanud lausa 8:0, siis nüüd haarati ise initsiatiiv ning Vlada Kubassova 23. ja Kristina Teerni 35. minuti tabamustest võideti avapoolaeg 2:0.

Mängu lõpus teenis Kosovo kaks penaltit: 84. minutil lõi Modesta Uka oma soorituse posti, teisel üleminutil oli Donjeta Halilaj osavam.

Eesti koondise väravas debüteeris Katarina Elisabeth Käpa, lisaks käisid esimest korda väljakul ka Lisandra Rannasto ja Anstasia Ivanova.

Tegemist oli Eesti koondise aasta viimase kohtumisega ja peatreener Aleksandra Ševoldajeva esimese võiduga uues ametis. Ta tõstis pärast mängu esile naiskonna võimekuse hoida mängu kontrolli all ja järgida kokkulepitud ülesandeid.

"Kui saad esimeses mängus 0:8 kaotuse, siis võib tunduda, et selline tulemus ongi reaalsus. Aga täna meil oli olukordi, mille endale lahti mõtestasime ja mis esimeses mängus ei olnud nii hästi kontrolli all. Kontrollisime momente paremini ja mängijad täitsid oma ülesandeid hästi," rääkis ta.

Ševoldajeva lisas, et kuigi mäng oli raske, tõestasid nad endale, et eduks vajalikud asjad on koondise enda kontrollida. "Mingites momentides julgestasime väga palju üle, aga samas on see oluline, et mängijad tunnetaksid mängu ja momente paremini," lisas värske peatreener.

"Esimesel poolajal andsin palju infot ja me ei võtnud fookust, siis võtsime ette kaitsebloki ja palliga mängu olukorrad, kuid kindlasti tahaksime vastast veel kõrgemalt haavata. Infohulk, mis mängijad on koosolekutega saanud, on tõesti väga suur, aga nii saamegi edasi liikuda, kui meil on baasasjad korras."

Kokku sai Eesti koondis 2024. aastal kolm võitu, kolm viiki ja viis kaotust. Sealjuures võideti suvel Riias teist korda järjest Balti turniir.