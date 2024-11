Grabe: kogu USA turnee peale võitsin kolme maailmameistrit

Oma võistlustega USA-s jääb ta rahule. "Viimasel turniiril õnnestus saavutada kolmas koht. Kokku oli kaheksa matši, neist seitse õnnestus võita," ütles ta ERR-ile. "Ma arvan küll, et väga rahule jään. Kogu turnee peale, mis oli kolm nädalat, võitsin kolme maailmameistrit."

Grabe sai jagu 9-palli 2017. aasta maailmameistrist Carlo Biadost (Filipiinid), 2018. aasta maailmameistrist Joshua Fillerist (Saksamaa) ja 2021. aasta maailmameistrist Albin Ouschanist (Austria). "Sain väga häid matše," tõdes ta.

"Kindlasti teeb enda mängu ka paremaks, kui mängida paremate mängijate või vähemalt samal tasemel. Seekord õnnestus neid võita. See 2024 on mul olnud tõesti parim aasta. Olen kindlasti väga rahul."

"Ega väga palju puhata ei saa," jätkas ta. "Alles eile jõudsin Eestisse. Ajavahe kuus-seitse tundi annab tundi. Aga tuleb harjuda ja eks iga päevaga läheb paremaks."

Kuigi äsja alistusid maailmameistrid, siis ka Eesti võistluste taset hindab ta kõrgelt. "Tase on väga hea, aga olen ka väga vormis ja heade tulemustega. Ma arvan, et raske saab kindlasti olema, aga annan endast parima ja eks paari päeva pärast selgub Eesti meister."

Puhkus ei ole enam kaugel. "Nädala pärast sõidan Katari ja siis peaks olema hooaeg läbi. Tuleb väike puhkus. Tõesti on olnud pikk hooaeg: palju reise, palju võistlusi. Samas palju väga häid tulemusi - see on kindlasti positiivne," ütles Grabe.