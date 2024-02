Peatreener Mascherano ootab vana sõpra Messit olümpiakoondisesse

Mascherano ja Messi mängisid kaheksa aastat koos Barcelonas ja veelgi pikemalt Argentina koondise eest. Kui Kataris oma riigi kolmanda maailmameistritiitlini aidanud Messi on Argentina rekordinternatsionaal, siis Mascherano selles arvestuses tema järel teisel kohal.

Pärast mängijakarjääri lõppu võttis endine poolkaitsja 2021. aastal üle Argentina noortekoondise juhendamise ja pühapäeval põlise rivaali Brasiilia üle saadud 1:0 võiduga tagas Argentina U-23 meeskond koha Pariisi olümpiamängudele. Erinevalt teistest tiitlivõistlustest võivad olümpiamängudel meeste koondiseid esindada kuni 23-aastased mängijad ning maksimaalselt kolm vanemat pallurit.

Argentina on jalgpalli olümpiavõitjaks tulnud aastatel 2004 ja 2008 ning Mascherano kuulus mängijana mõlemasse koondisesse. 2008. aastal Pekingis esindas võistkonda ka Messi, toona võitsid kuldmedali veel näiteks Angel Di Maria, Juan Roman Riquelme, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago, Ever Banega ja Sergio Romero.

"Kõik teavad, milline sõprussuhe mul Leoga on. Olen alati öelnud, et temasuguse mängija jaoks on uksed avatud. Kas ta soovib meiega liituda, sõltub temast ja tema kompromissidest, aga kutse on talle ilmselgelt olemas," kinnitas Mascherano, et nüüd Miami Interis mängiv täht on ka Pariisi oodatud.