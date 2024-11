Argentina ja Brasiilia lõid MM-valikmängus iluvärava

Argentina alistas Boca Juniorsi kodustaadionil 1:0 Peruu. Kuigi võõrustajad kontrollisid Lõuna-Ameerika valikturniiri punase laterna vastu mängu kindlalt, jõuti vaid ühe väravani: kümme minutit pärast teise poolaja algust realiseeris Lionel Messi hea eeltöö akrobaatilise ilulöögiga Lautaro Martinez.

Uruguay tähtmängija Federico Valverde sahistas Salvadoris toimunud mängus kauglöögiga võrku samuti 55. minutil, aga kodumeeskond Brasiilia leidis seitse minutit hiljem viigivärava, kui Gerson saatis palli karistusala joonelt võrku otse õhust. Tulemusega 1:1 kohtumine ka lõppes.

Eelmisel reedel üllatuslikult Paraguayle kaotanud Argentina jätkab 12 vooru järel liidrina, olles kogunud 25 punkti. Uruguay on 20 punktiga teine ning kolmandaks tõusis uue ja talendika põlvkonna toel Lõuna-Ameerika üheks tugevamaks meeskonnaks kerkinud Ecuador, kes alistas 1:0 Colombia. Mõlemal koondisel on 19 punkti, sealjuures oleks Ecuador 22 punktiga tabelis teine, aga eelmises valiksarjas rikuti registreerimisreegleid ning seetõttu anti neile selle tsükli eel lisaks rahatrahvile ka kolmepunktiline karistus.

Teise järjestikuse viigi saanud Brasiilia on 18 punktiga viies, otse MM-ile viival kohal on nende järel 17 punkti teeninud Paraguay. Ülejäänud neli meeskonda on juba kaugemal; raskustes on nii 2010. kui 2014. aasta MM-il kaheksandikfinaali jõudnud Tšiili, kellel on käsil keeruline põlvkonnavahetus ning kes on 12 vooruga kogunud vaid üheksa punkti.