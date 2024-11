Raskest vigastusest taastuv Roosiorg unistab Ameerikast

Juunis Lange krossirajal Eesti meistrivõistlustel klassis MX Open etapivõidu võtnud Hardi Roosiorg on tänavu olnud kimpus terviseprobleemidega. Hooaja alguses tuli seljavigastus ja lõpus põlvetrauma.

"Trennivõistlusel (Räpina krossirajal - ERR) väike äpardus juhtus. Panin korra kurvis jala maha ning ristandside ja meniskid, et eks see vigastus ja sport käib käsikäes, et tuleb seda ette," selgitas Roosiorg.

Septembri lõpus vasaku põlvega operatsioonil käinud 25-aastane Roosiorg ütles, et taastumine võtab vähemalt pool aastat. Ta annab endast parima, et taas võistlusvormi saada. Roosiorg on viimane Eesti motokrossisõitja, kes MM-il kuninglikus MXGP klassis vähemalt pooled hooaja sõidud kaasa teinud.

"See tuleb ikka sada protsenti täis ravida, et ei ole mõtet enne sinna mingit uut vigastust peale teha. Kindlasti tahan proovida edasi. Eks näis, millal nüüd siin jälle vähe kõvemini saab trenni tegema hakata."

Majanduslikel põhjustel Roosiorg tänavu MM-sarjas ei võistelnud. Uueks hooajaks on tal mitu sihti.

"Põhisihik on meil Saksamaa ADAC MX meistrisari. Kindlasti tahaks mõne MM-i kaasa teha. Proovime EM-i finaali kaasa teha ja eks näis, et ehk on Ameerikasse paari etappi võimalik sõitma minna, et proovida ka see oma elus ära teha. See on kõikide krossisõitjate unistus, et Ameerikas mõni võistlus ära teha."