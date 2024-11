Selgus Eesti jalgpallikoondise koosseis aasta viimasteks mängudeks

Eesti meeste koondisel on Rahvuste liiga C1 alagrupist seni teenitud kolm punkti, millega ollakse Rootsi, Slovakkia ja Aserbaidžaani võrdluses kolmandal kohal. Rootsil ja Slovakkial on mõlemal kümme punkti ja Aserbaidžaan püsib null punktiga viimasel kohal.

Mäng Aserbaidžaaniga toimub 16. novembril Eesti aja järgi kell 16.00 Gabala linnastaadionil. Meeste koondise aasta viimane kohtumine toimub 19. novembril Trnavas, kui vastamisi minnakse Slovakkiaga. Kohtumise avavile kõlab Eesti aja järgi kell 21.45, mõlema mängu otsepilti vahendavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

Koosseisust jäävad tervislikel põhjustel eemale Artur Pikk, Mattias Käit ja Rauno Sappinen.

Esmaspäeval selgus, et Märten Kuusk sai koduklubi juures vigastada, aga Henn ütles, et kaitsja osas on siiski optimismi. "Selgub lähema kahe-kolme päeva jooksul, hetke seisuga on ta veel nimekirjas sees, sest ta ise avaldas lootust," ütles Henn, täpsustades, et Kuusk tegi liiga oma hüppeliigesele. "Tehakse veel üks uuring [teisipäeval], sellest selgub täpsemalt. Pigem on lootust, pigem on okei."

Eesti koondise koosseis novembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Real Valladolid (ESP) 34/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Plovdivi Botev (BUL) 15/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 98/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Plovdivi Botev (BUL) 62/4

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 33/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper (SUI) 31/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 18/1

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond 18/0

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 6/0

Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 3/0

Poolkaitsjad

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 37/1

Martin Miller (25.09.1997) – Bohemian FC (IRL) 36/2

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers (IRL) 27/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 21/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 14/1

Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 14/0

Martin Vetkal (21.02.2004) – Brommapojkarna (SWE) 11/1

Kevor Palumets (21.11.2002) – HJK (FIN) 8/1

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/1

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 3/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – Paide Linnameeskond 2/0

Ründajad

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 114/17

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 98/23

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 10/2

Robi Saarma (20.05.2001) – Paide Linnameeskond 5/0

Peatreener: Jürgen Henn