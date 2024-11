Kalev/Cramo sai teada edasised vastased eurosarjas

FIBA Europe Cupi alagrupi turniiril viis võitu ja ühe kaotuse saanud Kalev/Cramo pääses alagrupist esikohaga edasi. Kolmapäeva hilisõhtul loositi välja teise alagrupiturniiri grupid, kus Eesti klubi läheb M-alagrupis vastamisi Rumeenia klubi Oradea, Kreeka klubi PAOK-i ning Prantsusmaa klubi Dijon Basketiga.

Kristian Kullamäe koduklubi Bilbao läbis alagrupiturniiri täiseduga ning läheb teisel turniiril L-grupis vastamisi 2019. aastal võidutsenud Sassari, Le Porteli ning kaks aastat tagasi poolfinaalis Kalev/Cramo alistanud Cholet'ga.

Europe Cupi mängud jätkuvad detsembris, Kalev/Cramo võõrustab 4. detsembril Thessaloniki PAOK-i.

The Sweet Sixteen



