Eerma: tegime oma töö korralikult ära

"Kui ise suutsime oma asjad kontrolli all hoida, siis saime nende vastu kergesti," rääkis Tartu sidemängija Aleksander Eerma võidu järel ERR-ile. "Kohe, kui ise hakkasime oma asjadest mitte kinni pidama, hakkasid kohe ka probleemid tekkima. Rico [Wardlow] ei olnud ammu mänginud, eks ebakõla oli palju, Mardiga [Naaber] oli seda vähem. Üldplaanis suutsime töö ära teha korralikult."

Topola meeskonna edukaim oli 13 punktiga (+5) Alija Bekric, aga üldiselt saadi vastaste rünnakuliider hästi kinni. "Kui nad serviga eemale saada, oli meil oluliselt lihtsam. See mees oli väga võimas ja plahvatuslik, aga ka selline mängija, et kas kõik või mitte midagi. Mõnes olukorras, kus oleks pidanud tarkusega lööma, läks ta silmad kinni täiega vajutama," selgitas Eerma.

Kordusmäng toimub Serbias nädala pärast, 19. novembril. "See tuleb kindlasti raskem. Ma ei tea, milline see saal seal on - meile kindlasti ebamugavam. Nüüd on natuke videomaterjali meile ka, mida läbi töötada. Kõik on meie enda kätes, kui teeme oma asjad korralikult ära, siis on ilmselt ka võit tasuks," usub Eerma.