Man Unitedit seostatakse Sportingu peatreeneriga: ma pole veel otsust teinud

Esmaspäeval senise peatreeneri Erik ten Hagi teenetest loobunud Manchester United on võtnud eesmärgiks palgata uueks juhendajaks 39-aastase portugallase Ruben Amorimi.

Inglismaa meedias hakkasid esimesed teated Amorimi palkamisest levima juba esmaspäeva õhtul. Teisipäeval said kuulujutud hoogu juurde, sest Amorimi praegune tööandja Lissaboni Sporting tegi avalduse, milles kinnitas, et United on valmis maksma Amorimi 10 miljoni euro suurust väljaostuklauslit.

Teisipäeva õhtul oli Sporting võistlustules Portugali karikavõistluste veerandfinaalis. Amorim ilmus pärast võidukat mängu ajakirjanike ette ja jäi oma tulevikust rääkides kidakeelseks.

"Lugege palun klubi avaldust. Mul pole sellele midagi lisada. Manchester United on huvitatud minu palkamisest, kuid ma ei hakka midagi konkreetset ütlema seni, kuni kõik on selge. Ma pole veel ühtegi otsust teinud," ütles Amorim.

Küsimusele, kas ta on Sportingu peatreener ka reedeses liigamängus Estrela da Amadora vastu, vastas Amorim: "Ma ei saa midagi lubada. Vaatame, mis tulevik toob."

Inglismaa ja Portugali meedias ringlevate teadete kohaselt on Amorim ja United jõudnud lepingu üksikasjades kokkuleppeni. Väidetavalt on viimaseks takistuseks Sportingu nõue, et United peab Amorimi abitreenerite palkamiseks välja käima 5 miljonit eurot.

Alates 2020. aasta märtsist Sportingut tüürinud Amorimi seostati tänavu kevadel nii Liverpooli, Barcelona kui ka Müncheni Bayerni peatreeneri kohaga, kuid ta otsustas jääda Sportingule truuks. Tema käe all tuli Sporting 2020/21 hooajal 19-aastase vaheaja järel Portugali meistriks ning sel kevadel võideti üheskoos teine meistritiitel.