Hiilgavas hoos Barcelona lõi poole tunniga kolm väravat ja suurendas edu

Dani Olmo viis Barcelona 12 minutit kestnud mängu järel pärast Lamine Yamali hiilgavat välisküljesöötu juhtima, 11 minutit hiljem andis sügavalt ilusa söödu Marc Casado ning palli lükkas väravasse kapten Raphinha ja 31. minutil lõi Olmo 17 meetrilt oma teise ja Barcelona kolmanda värava.

Avapoolaega selgelt valitsenud Barcelona võttis teisel kolmveerandtunnil jala gaasilt ning lubas ka Espanyolil mängu nautida. Alvaro Tejero 58. minuti värav võeti napi suluseisu tõttu VAR-i poolt ära, aga viis minutit hiljem sahistas Javi Puado ikkagi Inaki Pena võrku. Espanyoli mehed said palli ka kolmandat korda kuulsama linnarivaali võrku, ent seekord käis see eelnevalt üle küljejoone ning lõpuvileks jäi Barcelona peale 3:1.

Barcelona on kõigi sarjade peale võitnud kuus mängu järjest väravate vahega 24:3, sealjuures löödi üle-eelmisel nädalal neli väravat nii Madridi Realile kui Meistrite liiga raames Müncheni Bayernile.

Hispaania kõrgliigas on Barcelona 12 mänguga kogunud 33 punkti ja edestab teisel kohal olevat Reali üheksa punktiga, tiitlikaitsjatel on sealjuures üks mäng vähem pidamata. Kolmas on pühapäeval 2:0 Las Palmase alistanud Madridi Atletico 23 punktiga.