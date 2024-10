Kuressaares avati maadleja Voldemar Väli skulptuur

Kuressaares sündinud olümpiavõitja Voldemar Väli on tagasi sünnilinnas – Kuressaare spordihoone ees. Kuigi isegi paljud saarlased pole ehk pikalt teadnudki oma saare olümpiavõitjast.

"Ma kardan küll, et Voldemar Väli mittetundmise põhjus võib olla see, et okupatsiooni ajal meil ju nendest eestlastest ei räägitudki, kes olid ära läinud. Ja ju siis kodudes ei olnud ka sellest nii palju juttu," arutles Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. "See on meie rahvuslik katkestus ja ma usun, et Voldemar Väli väiksem tuntus ongi osa sellest katkestusest. Siin Mati Karmin ütles, et Palusalule ei ole ka väärikat skulptuuri, ilmselt selliseid nurki, kus me saaksime teha rohkem, on kindlasti ka veel."

Kolm aastat läks Veljo Kuivjõgil aega, et leida 226 n-ö meeskonnaliiget ehk toetajat ja annetajat ja nüüd on enam kui 80 000 eurot maksma läinud pronksi valatud olümpiavõitja Kuressaares.

"Sellest, et Voldemar Väli väärib oma mälestuse jäädvustamist oma sünnilinnas Kuressaares, seda juttu ma olen kuulnud mitukümmend aastat. Siis ma mõtlesin, et võtan asja käsile ja vaatame, kas tuleb rahvas taha ja see kestis tegelikult kolm aastat," rääkis idee autor ja teostaja Kuivjõgi. "Selline märk on ehk noortele, kes spordiga kokku puutuvad, väga innustav. Et näe, siit on võimalik jõuda ka maailma tippu!"

1944. aastal Eestist põgenenud Voldemar Väli elas 94. eluaastani Rootsis. Aga just sellisena võiski ta välja näha maailma parimana 1928. aastal oma tippvormis. "Ma proovisin natuke sõjakalt teha, et üks rusikas on rullis," sõnas Karmin. "Ju ta kõva mees ikka oli, sageli see poos just annab selle esimese mulje, et on ta norgus või on ta võidukas. Et see võidukus tuli siin natuke välja ka!"