Ohtani ajaloolisest kodujooksust sai spordiajaloo kõige kallim pall

Pesapalliliigas MLB sai septembris Shohei Ohtanist esimene mängija liiga pikas ajaloos, kes on ühe hooajaga jõudnud 50 kodujooksu ja 50 varastatud pesani. Ohtani löödud pall osteti oksjonil enam kui nelja miljoni euro eest.

30-aastane jaapanlane tegi septembris ajalugu, kui temast sai esimene pesapallur, kes on MLB hooaja jooksul löönud 50 palli publikusse ning varastanud 50 pesa. Saavutuse tegi veelgi erilisemaks asjaolu, et Ohtani jõudis mõlemas kategoorias selle numbrini ühes mängus, kui tema koduklubi Los Angeles Dodgers võimsalt Miami Marlinsi alistas.

Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva jõudis ajalooline pall aga oksjonile, kus selle lõppväärtuseks kujunes 4,392 miljonit dollarit ehk 4,077 miljonit eurot, mis teeb sellest spordiajaloo kõige hinnalisema palli.

Vasakukäelise jaapanlase kodujooks maandus Miami pallipargis vasakul tribüünil, kus selle nimel läks suureks madinaks. Vähemalt kolm inimest vaidlesid kohtus omanikuõiguse üle, kuid oksjonimaja Goldin teavitas, et kõikide osapooltega on jõutud kokkuleppeni.

"Shohei Ohtani tegi selle pesapalliga ajalugu ja nüüd on see legendaarne spordimeene oma müügihinnaga teist korda ajalugu teinud," ütles Goldini asutaja Ken Goldin. "Me saime pakkumisi üle maailma, mis tõestab selle ikoonilise meene olulisusest ja Ohtani mõjust spordile."

Ajaloolise hooaja teinud Ohtani ning Los Angeles Dodgers alustavad ööl vastu 26. oktoobrit jahti meistritiitlile, kui kohtuvad finaalseerias ehk World Series'is New York Yankeesiga.