Pesapalli suurim täht jõudis hiilgava mänguga ajaloolise tähiseni

Ohtani alustas Los Angeles Dodgersi seitsmemängulist võõrsilmängude seeriat Atlanta Bravesi ja Miami Marlinsi vastu olukorras, kus teda lahutas ajaloolisest 50/50 tähisest kolm kodujooksu ja kaks varastatud pesa, ent lisas esimese kuue mänguga ainult ühe kodujooksu ja ühe pesa.

Neljapäeval pääses Ohtani briljantsus justkui paisu tagant välja: Dodgersi 20:4 võidumängus Marlinsi üle käis Jaapani superstaar pesal kuus korda ning sai kirja koguni kuus lööki (hits), kolm kodujooksu, kümme koju toodud jooksu (RBI) ja kaks varastatud pesa.

Ohtani mäng oli juba iseenesest ajalooline, ükski pesapallur pole varem ühes mängus kirja saanud kolm kodujooksu ja kaks varastatud pesa, kümme RBI-d on ühtlasi Dodgersi rekordiks ning temast sai alles teine mängija 120 aasta jooksul, kes on mängu jooksul teinud kuus lööki. Kaua oodatud 50/50 hooaeg tõstab two-way ehk ka söötjana tegutseva staari aga igal juhul kõigi aegade parimate pesapallurite kõrvale, 40/40 klubisse kuulub peale tema veel vaid viis mängijat ja ükski neist ei olnud 50/50 hooajale ka mitte lähedal.

"See peab olema kõigi aegade parim pesapallimäng. See on hullumeelne. Ma ei ole näinud kedagi isegi laste liigades midagi sellist tegemas, on ebareaalne, et ta teeb seda kõrgeimal tasemel," rääkis Ohtani tiimikaaslane, teisel pesal tegutsev Gavin Lux.

"Kui aus olla, siis puhkesin peaaegu nutma," sõnas Dodgersi shortstop Miguel Rojas. "See oli emotsionaalne hetk, sest me näeme kulisside taga selliseid asju juhtumas iga päev. See on lahe hetk. Teame kõik, milleks ta on võimeline, aga et ta selle tähiseni jõudis - see on hiilgav."

Nii New York Times kui Wall Street Journal esitasid matši järel küsimuse, kas Ohtani pakkus pesapallipublikule neljapäeval kõigi aegade parima individuaalse esituse. "Ausalt: olen ise ilmselt kõige enam üllatunud. Ma ei tea, kust see tuli," sõnas jaapanlane mängujärgsel pressikonverentsil ise.

Pesapallis on reeglite järgi võimalik saata vastasmeeskonna lööja otse esimesele pesale ehk nõnda headelt lööjatelt võtta näiteks võimalus lüüa kodujooks. Staaridest kubiseva Dodgersi puhul sellest eriti abi ei oleks, sest Ohtani järel on löögijärjekorras tugev Mookie Betts, aga Marlinsi peatreeneri Skip Schumakeri sõnul ei olnud see ainsaks põhjuseks.

"Ma arvan, et see oleks halvaks käiguks - nii pesapallile, karmale kui pesapallijumalatele mõeldes. Sa proovid teda ausalt rünnata ja välja sööta. Austusest mängu vastu üritasime teda välja sööta, tema lõi oma kodujooksud. See on osa lepingust. Ta on kõige talendikam mängija, keda olen kunagi näinud. Ta teeb asju, mida ma pole pesapallimängus kunagi varem näinud ja kui tal on veel paar sellist aastat, võib teda lugeda kõigi aegade parimaks mängijaks," sõnas Schumaker.