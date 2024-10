Täht: viimastel aastatel väga midagi muud polegi küsitud, kui tervise kohta

Tähe koduklubi näol on Poola kõrgliigas tegemist uue ühendmeeskonnaga, kui jõud ühendasid eelmisel hooajal Poola kolmandas liigas mänginud Gorzow Wielkopolski ja Lubini Cuprum. Neist viimases mängis Täht ka aastatel 2015-2018.

Sel hooajal on uus klubi võitnud kuuest kohtumisest neli ja ühes neist on Täht juba teeninud ka kõige väärtuslikuma mängija tiitli.

"Esimesed mängud on olnud üsna kohustuslikud ka ja ma siin hooaja alguses kohe põhis ei alustanud," lausus Täht ERR-ile. "Eelkõige põhipõhjusena see, et otsustasin jääda koondist aitama. Teised mehed olid siin kohapeal, õppisid treeneri käekirja tundma. Need mehed vedasid välja, sealt need võidud tulid."

Kuigi hooaeg on alles alguses, on edukas start pannud klubi kõrgemaid eesmärke seadma. "Esialgu oldi väga minimaalsete eesmärkidega. Kuna on uus klubi ka, siis esimene eesmärk on ikkagi liigasse püsima jääda. Aga nüüd, kuna üpris hea algus on olnud..." jätkas Täht.

"Okei, üsna soodne mängude järjekord ka, aga nüüd on hakatud järjest kõrgele mõtlema. Ega keegi pilvedesse ei tõuse, aga iga treeneri ja mängija unistus on play-off'idesse välja jõuda."

Viimastel aastatel on 31-aastane Täht olnud korduvalt kimpus vigastustega. Juba ühe põlve tõttu on ta käinud neli korda operatsioonil. Praegu saab ta tegutseda valuvabalt.

"Arvestades neid viimaseid aastaid, siis ega väga midagi muud minu käest küsitud polegi, et kuidas see tervislik seisund on," tunnistas Täht.

"See ongi nüüd põhiline asi, millepärast tunnen, et vorm on hea. Liigesed on korras, põlved häda ei tee. Juuli algusest, kui koondisega toimetama hakkasime, olen saanud päris pikalt valuvabalt toimetada saanud ja see on ülihästi mõjunud."

Robert Täht ja Gorzowi Cuprum hoiavad Poola kõrgliigas 16 meeskonna seas kaheksandat kohta.