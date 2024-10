Keila alustas Põhja-Euroopa liigat kindla kaotusega tiitlikaitsjale

Kohtumine algas tasavägiselt ja avaveerandi võitis Taani klubi 16:11. Teisel veerandajal jäi aga eelmisel hooajal Põhja-Euroopa liiga võitnud Bakken Bears peale juba 23:14 ehk poolajapausile mindi Taani klubi 14-punktilises eduseisus. Teine poolaeg jätkus Bakken Bearsi domineerimisel ja Keilal kodusaalis 50 punkti täis ei õnnestunud saada.

"Jäime alla igas elemendis – füüsiliselt, energia poolest, võitluse poolest ja sisse ka ei visanud. Ohumärgid olid juba eile üleval," tunnistas Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv. "Eilne trenn oli hästi kehv ja tänane mäng oli lihtsalt kohutav."

"Näha oli, et meil oma mängu ei ole, aga suutsime alguses kaitses hoida enam-vähem ära kuni teise veerandaja teisele poolele," jätkas Pahv. "Selline mõte oli, et äkki tänu kaitsele suudame kuidagi mängus püsida ja teisel poolajal äkki läheb paremaks, aga ei suutnud ja siis juba kaitse rebenes, võitlus kadus täielikult ära. Me ei olnud selleks mänguks valmis."

Keila parim oli Artem Kovalov 16 punkti ja üheksa lauapalliga, kahekohalise punktisummani jõudis veel ka Saimon Sutt, kes tõi 11 punkti. Bakken Bearsi resultatiivseim oli Jacob Polakovich 18 punktiga.

Järgmise mängu Põhja-Euroopa liigas peab Keila Coolbet 31. oktoobril, kui võõrsil minnakse vastamisi Bambergiga.