Elissaar: Henni juhendatava koondise kulminatsioon võiks olla järgmine EM-valiktsükkel

Eesti jalgpallikoondis on alates varasuvest olnud uues ajajärgus, kus peatreeneri positsiooni on võtnud sisse Jürgen Henn ja kus pole enam mängujuhi rollis Konstantin Vassiljevit. Selle valguses on taas räägitud ka põlvkondade vahetusest.

"Ma arvan, et põlvkondade vahetusest jäämegi mingitpidi rääkima. Justkui näiliselt on praegu toimunud põlvkondade vahetus, aga vaadates koosseisu, kes reedel väljakul käis, siis keskmine vanus oli 27 eluaastat. 27 on jalgpallis parim iga," lausus ETV spordisaate stuudios jalgpalliajakirjanik Kasper Elissaar.

"Ma arvan, et selle taha ei saagi pugeda. Praeguse põlvkonnavahetuse point oli, et üks kogenud keskpoolkaitsja Konstantin Vassiljev astus eest ära ja nüüd on nooremad keskpoolkaitsjad seal olemas."

Elissaar toob välja, et näiteks noorematest koondislastest debüteerisid Karl Jakob Hein ja Maksim Paskotši juba üsna ammu. Samas kuuluvad meeskonda ka veterani seisuses pallurid nagu näiteks Henri Anier.

"Nii ta käib. Väravaid tahab lüüa Henri Anier, kes, ma arvan, ei taha veel kuskile minna. Jalgpallivõistkond on dünaamiline ja seal peabki olema erinevas vanuses erinevate oskustega mängijaid, kes teevadki selle meeskonna, mis selle asja kokku liidab."

Henni juhendatava seltskonna tipphetk peaks Elissaare hinnangul saabuma 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste valiktsüki päeviks ehk 2027. aastaks.

"Selge on see, et praegu on alustatud teekonda, mis algas Jürgen Henni käe all suvel - kulminatsioon võiks olla järgmine EM-valiktsükkel," lausus ta.

"Praegu mängime Rahvuste liigat ja nüüd ongi vaja see asi sisse töötada. See, mis praegu toimub, ongi selle eesmärgi nimel, kuidas võiks EM-valiktsükkel toimida."

Euroopa meistrivõistluste valiktsüklile lisandub järgmisel aastal veel MM-valiktsükkel, aga sealt on Eesti koondisel raskem edu loota, sest kui EM-finaalturniiril mängib 24 koondist, siis MM-ile pääseb Euroopast 16 koondist.