Karol Mets: me ei saa lasta vastasel 25 korda peale lüüa

Kui Eesti koondise kaasaelajad elavad veel läbi reede õhtust 3:1 võitu Aserbaidžaani üle, millega Eesti avas Rahvuste liigas ka punktiarve, siis mängijad on juba täielikult keskendunud uuele kohtumisele.

Taas minnakse vastamisi tugeva Rootsiga, kellele septembri alguses kaotati võõrsil 0:3. Viimase 13 kuu jooksul on Eesti ja Rootsi omavahel võistlusmängus kohtunud kolm korda, väravate suhe nende matšidega 10:0 vastase kasuks.

"Iga mäng on olnud meile ikkagi suur väljakutse ja minu hinnangul Rootsi ikkagi ei ole C-tasandi meeskond. Nähes, kuidas nad mängivad ja milline kvaliteet neil on, siis nad väga meenutavad neid suuri meeskondi, kellega mänginud oleme," lausus kapten Karol Mets.

"Aga viimasest mängust - oli raske mäng. Mida meie peame kindlasti paremini tegema, on see, et vastased lõid meile äkki 25 korda peale. Kui tahame kaitses positiivset tulemust teha, siis me ei saa vastasel 25 korda peale lüüa."

Vigastuste tõttu jäävad homsest kohtumisest eemale Artur Pikk ja Maksim Paskotši. Kaartidega peab kohtumist kõrvalt vaatama ka Rocco Robert Shein, kuid peatreener Jürgen Henni valikus on tagasi mängukeelu alt vabanenud Alex-Matthias Tamm ja Kevor Palumets.

Ühtlasi saab Eesti kohtumisele vastu minna vastasest parema emotsiooni pealt, sest Rootsi tegi reedel grupi liidrite vahelises mängus Slovakkiaga 2:2 viigi. "Treenerina oled samamoodi meeskonnaga koos, tunned samamoodi seda pinget ja vastutust," lisas peatreener Jürgen Henn.

"Üks asi on tulemus, mille järele alati läheme. Võib-olla, kui mängiksime siin play-off'i finaali, siis mängiksime mänguliselt teistmoodi, kus ainult tulemus loeb ja ainult tulemus on tähtis. Aga peame üritama kombineerida seda, et mängiksime oma mängu. Teeksime vaikselt-vaikselt."

"Saan aru, et koondises need protsessid on natuke teistsugused, aga vaatame kasvõi Slovakkiat, kellel on väga selgelt välja kujunenud mängujoonis, mis on võtnud aastaid aega, et seda ehitada, et ikkagi ka selles suunas liikuda."

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Eesti - Rootsi mängust algab esmaspäeval, 14. oktoobril kell 21.30.