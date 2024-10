Henn: sellise emotsiooni järele inimesed staadionile tulevadki

"Kindlasti olen tulemusega rahul," kinnitas Henn võidu järel ERR-ile. "See emotsioon, mille nii mängijad kui publik sai, võib öelda, et on igatsetud. Sellise emotsiooni järgi inimesed siia tulevad ja see teeb tuju heaks."

Mängu esimene pooltund möödus selgelt külalismeeskonna dikteerimisel ning Ioan Yakovlevi avavärav 32. minutil tuli vastu mängu käiku. Teisel poolajal oli Eesti alguses julgem ning kannatas hiljem ära ka rasked perioodid. "Kui esimene poolaeg läks natuke kohanemiseks aega, siis vaheaja korrektuuridega saime kogu meeskonna hästi toimima. Mängijad said oma ülesannetest päris hästi aru," tõdes Henn.

Aserbaidžaanil oli kohtumise jooksul mitmeid häid võimalusi, veerandtunnise mängu järel suunas Renat Dadašov pealöögi posti ning Karl Jakob Hein pidi tegema mitu head tõrjet. Külalismeeskonna värav sündis pärast Joonas Tamme viga penaltist.

"Ühtepidi kooliraha, teistpidi vastase spetsiifilisus. Valmistusime, et nad võivad tulla viiega, aga ei pannud sellele nii suurt rõhku, et hoida oma mängujoonist. Poolajal kohanesime hästi sellega, kuidas nad mängisid ja saime käigud kinni. Teine poolaeg olime kaitses päris kindlad," tõdes Henn.

Eesti jaoks oli reedeses mängus lisaks vastaste väravale veel kaks halba momenti, kui Maksim Paskotši pidi juba 29. minutil vigastuse tõttu väljakult lahkuma ning kolmanda värava löönud Rocco Robert Sheini kollane kaart jätab ta eemale esmaspäevasest mängust Rootsi vastu. "Peame vaatama, kuidas Maksimiga olukord on. Rocco on kahjuks väljas, aga reeglid on sellised ja võib-olla hea võimalus teistel end näidata," arvas peatreener.