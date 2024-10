Shein võidust: see on hea treeneritöö, kõik toimus plaanipäraselt

"Ma olen väga õnnelik. See on minu esimene mäng algkoosseisus, minu esimene värav. Ootasime perega seda pikka aega. Väga hea, et võitsime, olen väga-väga õnnelik," tõdes Eesti avavärava löönud Ioan Yakovlev lõpuvile järel ERR-ile.

Eestile avavärava toonud Yakovlevi soolojooksu järel sahistasid aserite võrku veel Vlasi Sinjavski ja teisel poolajal lõppseisu vormistanud Rocco Robert Shein. Kõigi kolme jaoks oli see esimeseks tabamuseks Eesti A-koondise särgis.

"Alati on sees hea tunne, kui Eesti eest võita ja värav lüüa," kinnitas Shein. "Panime poolajal plaani paika, et peame seisu hoidma ja ise kolmanda ära lööma. See tuli ilusti, ründasime ilusti, olime kaitses tugevad ja arvan, et see on hea treeneritöö - kõik oli plaanipäraselt," lisas ta.

Shein sai avapoolaja lõpus kollase kaardi, mis jätab ta paraku esmaspäevasest kohtumisest Rootsi vastu eemale. "Kindlasti on valus pärast võitu kõrvale jääda, aga mis teha, see on kahe kollase asi. Toetan ikka tiimi ja loodan, et võtame Rootsi kodus ka ära. Läheme iga mänguga aina paremaks, aga see on pikaajaline protsess," tõdes Shein. "Peame mängima rahulikult ja südamega, see on kõige tähtsam."