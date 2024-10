Holland päästis van Dijki punase kaardi kiuste Ungari vastu viigipunkti

Palli 74 protsenti mänguajast hoidnud Saksamaa läks Zenicas juhtima pooletunnise matši järel, kui Florian Wirtzi suurepärase eeltöö realiseeris väravaks Deniz Undav. Kuus minutit hiljem sai Stuttgarti ründaja kirja oma teise tabamuse ning lõi teisel poolajal ka kolmanda värava, ent oli eelnevas olukorras siiski suluseisus.

38-aastane võõrustajate jalgpallilegend Edin Džeko vähendas 71. minutil Bosnia kaotusseisu minimaalseks, aga sakslased said ikkagi kolm punkti kätte. Saksamaa on kolmandas grupis kolmest mängust kogunud seitse punkti, Hollandil on viis, Ungaril kaks ja Bosnial üks punkt.

Kiire vasturünnaku väravaks vormistanud Roland Sallai viis ungarlased Puskas Arenal 32. minutil juhtima, teisel poolajal sai Hollandi kapten Virgil van Dijk kolme minuti jooksul kaks kollast kaarti - esmalt kohtunikuga vaidlemise ja seejärel ungarlase maha tõmbamise eest - ning Holland jäi kümnekesi.

Viigipunkti päästis külalismeeskonnale van Dijki lahkumise järel kaptenipaela õlavarrele saanud Denzel Dumfries, kes saatis 83. minutil tugeva pealöögiga võrku Cody Gakpo karistuslöögi. Laupäeval kohtuvad A-divisjonis Horvaatia - Šotimaa, Poola - Portugal, Serbia - Šveits ning Hispaania - Taani.