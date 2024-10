Martin Vetkal: Rootsi vastu algab kõik null-nullist

Tagareie traumaga kuu aega palliplatsilt eemal olnud Henri Anier on nüüd Hong Kongis koduklubi eest juba ka täiskoormusega mängida saanud ja väravaidki löönud. Hooaja algus on klubil kulgenud pisut konarlikult, paar päeva tagasi toimus ka treenerivahetus

"Klubil on see esimene hooaeg Aasia Meistrite liigas, kus meil on natuke keeruline algus olnud, aga veel on palju mänge alagrupis ees. Hetkel ongi koduliiga mängud, Aasia Meistrite liiga, karikamängud, nii et väga tihe graafik, üldse pole vabu päevi, väga huvitav," muljetas Anier.

Suve lõpus Rootsi kõrgliigaklubi Brommapojkarnaga liitunud Martin Vetkal tunneb, et on arengu mõttes õiges kohas, kuigi on viimasel ajal palju varupingil istuma pidanud.

"Ma arvan, et see veidi kripeldab, aga ma ikkagi mõistan seda, sest ma ise jõudsin ka sinna kui pool hooaega oli juba mängitud ja mängijad, kes mängivad minu positsioonil, neil on ikkagi mingi eelis. Aga ma arvan, et ma olen selles suhtes rahulik ja eks aeg näitab," rääkis Vetkal.

Septembris teenis Eesti võõrsil Rootsilt 0:3 kaotuse, ent Vetkali sõnul algab esmaspäevane kohtumine Tallinnas ikka null-nullist ja ei tähenda, et Eestil lootust poleks.

"Ma arvan, et ikkagi hakkame kaitsest rahulikult tulema, et hoida nulli võimalikult kaua. Kindlasti meil tekivad ka paar momenti. Eelmises mängus pääses [Alex Matthias] Tamm üks-ühele, ka Vlasi [Sinjavski] läks paar korda üks-ühele. Ma arvan, et meil on vaja teha mõningad korrektuurid ja siis on meil võimalusi."

Alles pärastlõunal Tallinna jõudnud Anier jättis esmaspäevase pallitreeningu vahele, kuid temagi on täis usku, et see tsükkel õnnestub koondise arengukõver taas tõusule pöörata.

"Mulle väga meeldib see energia, mis meil praegu meeskonnas on – meil on vanuses 16 kuni 36 mängijaid, nii see peabki olema. Läbi ja lõhki noort ja head energiat ning vanemat ja kogenumat energiat ning ka treenerite ja staff'i sees on väga ühtne ja perekondlik tunne, et see on väga tähtis."

Eesti mängib Aserbaidžaaniga reedel ja Rootsiga tuleval esmaspäeval, mõlemast kohtumisest teevad otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.