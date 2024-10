Mihkel Kirvese ja Mažeikiai teed läksid lahku

Eelmisel hooajal Kalev/Cramoga Eesti meistritiitli võitnud Kirves sõlmis suvel Mažeikiaiga ühe aasta pikkuse lepingu. Leedu klubi põhjendas koostöö lõpetamist sellega, et eestlane ei sobinud peatreeneri Virginijus Šeškuse mänguplaani.

"Soovime avaldada siirast tänu Mihklile, kes on väga töökas, võitluslik ja tugev korvpallur, kuid tema mängustiil ei sobinud peatreeneri plaanidega. Usume, et see otsus tuleb kasuks nii mängijale kui ka klubile. Täname teda veelkord professionaalsuse ja pühendumuse eest ning soovime talle palju edu edasises karjääris," seisis Mažeikiai teates.

27-aastane Kirves käis Leedu kõrgliigas väljakul kolmes kohtumises ning kogus keskmiselt 3,7 punkti ja 1,3 lauapalli mängu kohta. Kirvese parimaks etteasteks jäi liigahooaja avamäng Lietkabelise vastu, kus ta viskas seitse punkti ja võttis kaks lauapalli.

Mažeikiai pole sel hooajal veel võidurõõmu tundnud, olles kaotanud kolm kohtumist koduliigas ja ühe karikavõistlustel.