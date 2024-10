Ilmub raamat sõudmiskorüfee Mihkel Leppikust

1932. aastal Tallinnas sündinud ja juba 1950. aastate alguses treeneritööd alustanud Leppik tuli sportlasena ise kuus korda Eesti meistriks, kuid tema elutööks kujunes juhendajaamet Pärnus.

Teiste seas on 2021. aastal meie seast lahkunud Leppik juhendanud treenerina näiteks Jüri Jaansonit, Tõnu Endreksoni, Roman Lutoškinit. Priit Tasast ja mitmeid teisi.

1989. ja 1990. aastal valiti ta Eesti aasta treeneriks, 2005. aastal omistati talle Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk ja Eesti Vabariigi spordipreemia.

"Raamat Mihklist on selles mõttes eriline, et selliseid mootoreid ja treenereid, kes kogu oma elu ühes suunas pühendavad, on vähe," kommenteeris Soudeliit.ee vahendusel Enn Hallik.

"Peaksime enam meenutama, palju neile võlgu oleme: et nende õpilased on palju rõõmu pakkunud ja et näiteks Mihkli tuhanded hoolealused on saanud temalt seerumit tubliks inimeseks kasvada."

Pärnu sõudeklubi presidendi Toomas Rapi sõnutsi oli tagumine aeg tegutsema raamat ära teha, sest lugusid, mida Leppikust talletada, on väga palju.

Teose kätkeb endas Leppikuga seotud isikute – sõprade, tuttavate, hoolealuste ja koostööpartnerite – meenutusi ning sisaldab ajastuga seotud sündmuste kirjeldusi.

Raamatu "Mihkel Leppik. Sõudmisele antud elu" esmaesitlus toimub Pärnu sõudeklubi uue hoone teise korruse õppeklassis 23. oktoobril kell 18.30.