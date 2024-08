MLB pesapallur mängis ühes kohtumises mõlema meeskonna eest

29-aastane Jansen mängis Toronto Blue Jaysi eest 26. juunil Boston Red Soxi vastu, kui kohtumine jäi vihmasaju tõttu pooleli. Kuu aega hiljem vahetas Toronto Janseni kolme noormängija vastu Bostonisse ning kui vastasseis pärast kahekuulist pausi viimaks esmaspäeval lõpuni mängiti, oli Jansenil seljas juba Red Soxi vorm.

Huvitaval kombel oli just Jansen kaks kuud tagasi mängu pooleli jäämise hetkel lööjaks, esmaspäeval võttis pinch hitter'ina tema koha üle Daulton Varsho ning Jansen oli samaaegselt Red Soxi püüdjaks ehk sisuliselt vahetas ta tiime enda löögivooru ajal.

"Olin üllatunud, kui sain teada, et tegin selles valdkonnas ajalugu. See on lahe. Niimoodi spordialale oma tempel jätta on veider, aga huvitav. Olen tänulik, et mul avanes selline võimalus," rääkis Jansen.

Red Sox kaotas aga kohtumise 3:7 ning on vastaste paremust pidanud tunnistama viies järjestikuses mängus. Bostoni tiim on sel hooajal võitnud 67 ja kaotanud 64 mängu, millega ollakse American League'is seitsmendal kohal. Divisjonirivaalil Blue Jaysil on 65 võitu ja 68 kaotust.