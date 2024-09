Juunioride maailmameistriks kroonitud Maimre: õige suhtumine tõi mulle kulla

Juulis juunioride Euroopa meistriks tulnud ja sellega pääsme juunioride MM-ile teeninud 15-aastane Revo Maimre tegi kaugel Uus-Meremaal oma unistuse teoks. Ta võitis seitsmest kohtumisest kuus ja tõi koju ihaldatud kuldmedali.

Teisipäeval Tallinna lennujaamas õnnitlusi vastu võtnud Maimret juhendavad Raimo Teesaar ja Mihkel Rehepapp. "Ma olen ikka vapustatud sellest, et ma ei suuda ikka uskuda. Raimoga rääkisime, et nii raske on uskuda, et olen maailmameister. Ma olen alati seda tahtnud ja väga pingeline olukord oli seal," sõnas Maimre ERR-ile.

Maimre alistas juunioride MM-il 10-palli formaadi finaalis napi 7:6 paremusega Eesti juurtega rootslase Walter Laikre. Veerandfinaalis sai eestlane kõigepealt 7:2 jagu ameeriklasest Hayden Ernstist ja oli seejärel poolfinaalis 7:4 üle Taiwani esindajast Cheng Yen Linist.

Hamiltonis Maimrele näpunäiteid jaganud Teesaare sõnul polnud medalivõit tihedas konkurentsis üllatuseks. "Ei olnud kindlasti üllatus ja ma arvan, et Revo ei mänginud isegi oma parimat mängu seal. Ma analüüsisin kõiki vastaseid ja me ei läinud otseselt kulda püüdma ega medalit püüdma, kuid peale medalile jõudmist ütlesin, et nüüd läheme ainult kulda võtma. Ma tean, et võib nende vendadega mängida iga päev ja võita neid, kuid võib ka kaotada, sest tase on ikka tugev seal."

Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi 9. klassis õppivale Maimrele tõi edu suur tahe ja õige häälestatus. "Mind on väga palju õpetatud, et kui sa oled ülbe, siis sa lähed närvi kiirelt ja siis mäng võib kiirelt laguneda. Mind oligi just õpetatud, et mul oleks suhtumine parem ja see tõi mulle selle kulla," usub Maimre.

Kaks aastat tagasi võitis esimese Eesti piljardimängijana juunioride MM-il kuldmedali Karl Gnadeberg, kelle saavutust Maimre nüüd kordas.

"Ma ise märkan, et meie üldine tase on kõvasti tõusnud ja just eriti noorte seas. Kui mina kunagi mängisin, siis mina õppisin ise mängima, aga nüüd õpetatakse poistele, kuidas asju teha ja käiakse võistlustel kaasas nagu ma just ise käisin. Ise unistasin kunagi samasugusest asjast," märkis Teesaar.

Talendikas Revo Maimre on kolme aasta jooksul võitnud juunioride tiitlivõistlustel kokku seitse medalit.