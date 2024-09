Noorim jalgpallikoondislane Kristal: olen tänulik, et mulle anti võimalus

16 aasta, 9 kuu ja 27 päeva vanusena kahe nädalaga Raimond Põdderilt 104 aastat püsinud rekordi üle võtnud Kristali sõnul on esimene koondisemäng kahtlemata eriline tunne. "Debüüt on alati tähtis ja olen väga tänulik, et mulle anti see võimalus. Sellise vastase vastu on alati hea mängida," rääkis ta ERR-ile.

Eestil ei olnud Stockholmis lihtne õhtu, kui võõrustajad tegid meie värava suunas 33 pealelööki, millest leidis tee Karl Jakob Heina selja taha kolm. Eesti parim võimalus avanes Alex Matthias Tammel, aga tal ei õnnestunud üks-üks olukorda ära kasutada.

"Peame veel analüüsima, aga kvaliteet, mis neil ees, on muidugi maailmaklass. Nad lõid kõik oma võimalused ära, meil oli ka kaks väga head võimalust. Null-kolme pealt ära lüüa ja mäng oleks teistsugune olnud. Teeme analüüsi ja järgmine tsükkel oleme paremad," arvas Kristal.

"Alati saab paremini, aga kui mängime selliste vastastega nagu Rootsi, siis surve all olemine on tavaline. Peame hakkama saama, hoiame surve all kuni 80. minutini ära, siis tuleb meil võimalus ja lööme ära. On okei vahepeal surve all olla," sõnas noorim A-koondislane.