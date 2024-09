Henn: rootslaste individuaalne klass on slovakkidest ehk tugevam

Enne Stockholmi sõitu Tallinnas viimase treeningu teinud Eesti rahvusmeeskond mängib Rootsiga sarnase koosseisuga nagu paar päeva tagasi kodus Slovakkia vastu. Traumade tõttu jäävad eemale Mattias Käit ja Mark Anders Lepik, Rasmus Peetsoni tervis pole veel päris korras.

"Peetson käis eile treeningul ja tal on endiselt haigus veel niipalju sees, et tema ei saa meid aidata," pidi peatreener Jürgen Henn ERR-ile tunnistama. "Läheme samade jõududega. Need, kes meil olid Slovakkia vastu, on ka homme rivis."

Kui Eesti koondis kaotas Rahvuste liiga avamängus napilt Slovakkiale, siis Rootsi võitis võõrsil Aserbaidžaani 3:1.

"Raske on võib olla täpselt paralleele tõmmata, aga rootslased on individuaalse klassi mõttes natuke ehk tugevamad kui slovakid. Aga slovakkidel oli võib olla selline meeskondlikkus ja sissetöötatud süsteem jällegi natuke terviklikum - nad ehk meeskonnana tugevamad," võrdles Henn.

"Lähtepunkt peab kindlasti olema see, et oleme taga hästi organiseeritud ja keskelt tugevad, tunneme ennast kaitses hästi. Mängu edenedes peame vaatama, milline on meie jõud ja kuidas vastane mängib. Et kus tekitada neile peavalu."

Rootsi ja Eesti mängu näeb pühapäeva õhtul otseülekandes kanalist ETV+ ja ERR-i spordiportaalist.