Henn kaotusest Rootsile: tulemus valmistab pettumust, kohati ka mängupilt

Jalgpallikoondis jäi mängu alguses vastaste kõva surve alla, millele peeti vastu kuni 30. minutini. Peatreeneri hinnangul oli vastane küll klassiga üle, kuid ka Eesti koondis saab oma mängu parandada ja tegutseda mängus teadlikumalt.

"Vastane väga selgelt mängis oma kiirete ründajate peale sirgjooneliselt, kasutasid üleminekuid ja tekkinud ruume. Oleks pidanud reageerima ehk mängima turvalisemalt ja veeretama selle esimese poolaja ära," rääkis Henn Tallinnasse naastes. "Kuigi ka meie mänguplaan näeb ette, et haavata võimalusel vastast kiiretest üleminekutest ja tunda see mängu sees ära, et nüüd on parem hetk hoida palli ja mitte seda kohe tagasi anda."

Peatreener kahe peetud Rahvuste liiga mängule rahuldavat hinnet anda ei saa, kuid tõdeb samas, et töö on veel pooleli.

"Tulemusest lähtudes see kindlasti ei ole rahuldav, aga kui vaadates ka nendesse mängudesse sisse, siis vaadates ka esimest mängu, kus olime mängus sees, teistpidi tekitas ka selle ootuse, et oleme natuke tugevamad, kui olime. Rootsi mäng oli pettumus tulemuse mõttes kindlasti, kohati ka mängupildi mõttes. Raske ühte hinnet panna, siin oli nii palju tahkusid ühe laagri sees," tõdes Henn.

Koondise järgmised mängud toimuvad oktoobris.

Vaata täispikka intervjuud Eesti koondise peatreeneriga: